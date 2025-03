Brat Miley Cyrus: Razmerje Selene Gomez je obsojeno na propad

"Z besedami je to priklical v resničnost. Ko je odkrito priznal, da misli, da je predobra zanj," je nadaljeval Cyrus in dodal:"Moškim ni treba biti privlačen, da bi bili z lepo žensko. Le samozavestni morajo biti." Cyrus je v nadaljevanju pohvalil Bennyja in oba zvezdnika opisal kot enakovredna.

"Bennyja ne poznam osebno, vendar ga imam rad kot producenta in gledal sem vsak njegov podcast. Rad imam njegovo osebnost. In po mojem mnenju je prav tako srečna, da je z njim, kot on z njo. To je miselnost, ki jo potrebuje, če bo razmerje trajalo," je pojasnil.