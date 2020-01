Brat Nicki Minaj zaradi posilstva obsojen na dosmrtni zapor

Sodnik Robert McDonald je bratu ameriške zvezdniceNicki Minaj, Jelaniju Maraju, prisodil dosmrtni zapor. Obsojen je bil za "plenilsko spolno nasilje nad otrokom in ogrožanje dobrega počutja otroka", ker je pred leti večkrat posilil svojo 11-letno pastorko, medtem ko je bila mati v službi.

Maraja so aretirali leta 2017, zdaj pa je sojenje dobilo epilog. Žrtev, ki je danes stara 14 let, je izčrpno opisala dogajanje, dekličin mlajši brat pa je na sojenju izjavil, da je bil priča enemu napadu. Tožilka je dodala, da so dokazi oziroma najden DNK, pridobljeni iz dekliških oblek, povezani z Jelanijem.

Marajevi odvetniki so sicer skušali poroto prepričati, da si je obtožbe posilstva izmislila dekličina mati, ker naj bi izsiljevala slavno sestro za več kot 20 milijonov odškodnine.