Brat pevke Ariane Grande zaročen z igralcem Halom Leonom

Frankie Grande je v Los Angelesu v ožjem družinskem krogu zaročil svojega fanta: "Hale je bil popolnoma presenečen in oba sva začela jokati. Načrt za zaroko z elementi virtualne resničnosti (VR) sem pripravljal več kot eno leto in za oba je bila to izjemna izkušnja."Na zaroki sta bili med drugim prisotni tudi Grandejeva mama Joan ter Leonova teta Carolyn.