Brat pokojne princese Diane: Težko sva se sprijaznila z ločitvijo staršev

56-letni Charles Spencer je pred kratkim v intervjuju spregovoril o času, ko sta bila s pokojno sestro princeso Diano še otroka. Priznal je, da ju je najbolj prizadela ločitev staršev, kar je pustilo tudi posledice na njunem počutju.

PrincesoDiano in njenega brataCharlesa Spencerjaje zaznamovala težka izkušnja v otroštvu. Njuna starša, John Spencer in Frances Shand Kydd, sta se dokončno ločila leta 1969, Frances pa je sicer družino zapustila že nekaj let prej, ko je imela Diana pet, Charles pa dve leti."Z Diano sva imela še dve starejši sestri, ki sta bili že v šoli. Zato sva tisto obdobje večinoma preživela skupaj z Diano,"je povedal Charles v intervjuju za The Sunday Times, Lady Sarah McCorquodale in Jane Fellowessta sicer takrat že obiskovali osnovno šolo.

icon-expand Odraščanje Charlesa Spencerja in princese Diane ni bilo vedno rožnato. FOTO: Profimedia

Charles se v intervjujih večkrat rad spominja očeta in njegovega odnosa do vzgoje, manj naklonjen pa je materi, ker se mu je zdelo njeno obnašanje problematično. "Naš oče je bil tih in razvajal nas je z ljubeznijo, mama pa ni bila rojena za materinstvo. To ni njena krivda, a tega žal ni imela v sebi,"je povedal 56-letnik. "Ko je pakirala stvari za odhod, je Diani obljubila, da se bo vrnila k njej. Diana jo je čakala na pragu hiše, a nikoli ni prišla."