Brat princese Catherine delil njuno otroško fotografijo

OGLAS

Po razkriti diagnozi princese Catherine se je na spletu oglasil tudi njen brat James Middleton. Na svojem Instagram profilu je delil njuno otroško fotografijo, pod njo pa pripisal: "Tekom let sva skupaj preplezala veliko gora. Kot družina bomo skupaj s tabo preplezali tudi to."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zadnje obdobje je za brata princese polno vzponov in padcev. Preteklo leto se je moral posloviti od svoje dolgoletne psičke Elle, ki je ob njegovi strani bila kar 16 let, konec leta pa se je nato razveselil novega družinskega člana. S soprogo Alizee sta namreč povila prvega otroka, sina Iniga. Njuna družina je sicer številčna, saj jima družbo dela še šest štirinožcev, psičke Zulu, Inka, Luna, Mabel, Nala in Isla.

Po novici, da je valižanska princesa Catherine zbolela za rakom, so se že zvrstili številni odzivi. Iz Buckinghamske palače so sporočili, da je kralj Karel III. ponosen na svojo snaho in da ji skupaj s kraljico Camillo še naprej nudita svojo ljubezen, prvi odziv pa je prišel tudi iz Bele hiše, od koder princesi pošiljajo lepe želje ter ji želijo hitro okrevanje. Oglasila sta se tudi Harry in Meghan. "Kate in družini želiva zdravje in okrevanje. Upava, da bodo to lahko naredili zasebno in v miru," sta v kratki izjavi sporočila.