Brat princese Catherine: Njeno zdravljenje je bilo zahtevno za vso družino

James Middleton, mlajši brat princese Catherine, je v nedavnem intervjuju za britanski The Times spregovoril o sestrini diagnozi raka in kako zahtevno je bilo njeno zdravljenje za celotno družino. Kot je povedal 38-letnik, se mu zdi najbolj pomembno, da družina med seboj komunicira in drug drugemu nudi podporo in pomoč, ko le lahko.

Mlajši brat princese Catherine je v nedavnem intervjuju javno spregovoril o težki bolezni, ki jo je preživela njegova sestra, njeno zdravljenje pa je bilo zahtevno za njeno celotno razširjeno družino. 38-letni James Middleton, ki je odkrito govoril tudi o svojih težavah z duševnim zdravjem in svoji novi knjigi, je izpostavil, da se družina v takšnih situacijah nauči predelati in razumeti tudi takšne stvari, kot je težka bolezen.

James Middleton je dejal, da je bila sestrina bolezen težka za vso družino. FOTO: Profimedia icon-expand

Princesa je marca 2024 javnosti sporočila, da ima raka in se zdravi s kemoterapijami, kar je bil tudi razlog, da se je za daljše obdobje umaknila iz javnosti. Septembra istega leta je nato razkrila, da je zaključila z zdravljenji, januarja pa je dejala, da je bolezen v mirovanju.

"Menim, da se kot družina naučiš videti, predelati in razumeti stvari. Zanjo in njeno družino je bilo to obdobje velikih izzivov, in tudi za nas, njeno razširjeno družino, je bil to zahteven čas. Vse je v komunikaciji, nudenju podpore in pomoči, ko le lahko," je povedal Middleton.

"Zelo pomemben del vsega tega je, da drugemu nudiš oporo, kar pa ni nujno, da počneš pod lastnimi pogoji, to moraš početi pod pogoji tistega, ki te potrebuje. Brezpogojno. Tega ne počneš v pričakovanju, da ti drugi vrne uslugo. To delaš, ker imaš nekoga rad," je povedal James in dodal: "To je najbolj preprost način, da izkažeš ljubezen. To lahko storiš na različne domiselne načine, a v osnovi gre za to, da si tam."

Middleton je spregovoril tudi o motnji pomanjkanja pozornosti in klinični depresiji, ki so mu jo diagnosticirali leta 2017. Takrat je začel obiskovati terapevta in jemati zdravila, ki so mu pomagala uravnavati srčni utrip in nespečnost. Kot je razkril, zdravil več ne potrebuje, zasluge pa je pripisal tudi sestri in svaku, princu Williamu, ter njunemu delu v organizaciji, ki spodbuja zdravljenje duševnih bolezni.

38-letnik je povedal, da sta ga na terapije pospremili tudi obe sestri. "Ker sta bili tam z menoj, sem vedel, da imam ob sebi nekoga, ki resnično razume, kaj prestajam. Največji izziv je bila moja lastna stigma do duševnih bolezni," je še dodal.