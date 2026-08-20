Brat princese Diane izdaja knjigo: Povedal bom resnico o svoji sestri

Charles Earl Spencer bo kmalu izdal knjigo, ki bo z njegove perspektive pripovedovala življenjsko zgodbo njegove starejše sestre Diane, valižanske princese. Knjiga z naslovom Labodji spev: Diana, moja sestra bo v Združenem kraljestvu izšla prihodnji mesec, skoraj 30 let po njeni smrti. "Želim govoriti v Dianinem imenu in to storiti na odkrito pozitiven način," je Spencer povedal o svojih razlogih za pisanje knjige. Dodal je, da upa, da bo ljudem omogočila, da razumejo, kdo je v resnici bila: "Bila je edinstvena in izjemno karizmatična osebnost, polna ljubezni, pa tudi dvomov vase. S svojim življenjem je pustila globok pečat in svet naredila boljši, čeprav ga je zapustila veliko prezgodaj."

Princesa Diana z bratom. FOTO: Profimedia

Ob izidu nove knjige je Earl Spencer dejal, da je bil "ponovno zasut" s prošnjami za intervjuje o svoji sestri, saj se bliža 30. obletnica njene smrti. "To me je prepričalo, da enkrat za vselej zapišem svoje misli in spomine, namesto da bi se moral znova soočiti z nelagodjem pri branju mnenj drugih, od katerih mnoga temeljijo na neresnicah, ki so sčasoma postale sprejete," je bil jasen. "Cilj te knjige je povedati resnico o Diani z mojega vidika, tako kot sem to poskušal storiti tudi na njenem pogrebu," je dodal, pri čemer se je skliceval na hvalnico, ki jo je imel septembra 1997 v Westminstrski opatiji.

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Dokumentarni film prikazuje še nevidene fotografije z obiska leta 1993. Profimedia

Princesa Diana v Bosni in Hercegovini Profimedia

Princesa Diana v Bosni in Hercegovini Profimedia

Princesa Diana v Bosni in Hercegovini Profimedia

Diana in Elizabeta AP

Princesa Diana in kraljica Elizabeta II. AP

Princesa Diana Profimedia















Dejal je, da upa, da bo knjiga zanimiva za tiste, ki "še vedno cenijo" spomin na Diano iz časov, ko je bila živa. "In bil bi navdušen, če bi tisti, ki so premladi, da bi se je spominjali v njenih zlatih letih, po branju te knjige začutili, da 'razumejo', kdo je v resnici bila," je nadaljeval. V svojem govoru ni obšel niti medijev, ki jih je ostro kritiziral in Diano označil za "najbolj preganjano osebo sodobne dobe". Obljubil je, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bi zaščitil njena sinova, princa Williama in Harryja, ter ju obvaroval pred podobno usodo. Knjiga bo v Združenem kraljestvu izšla 22. septembra pri založbi Penguin Michael Joseph, ki je del mednarodne založniške skupine Penguin Random House.

Princesa Diana z bratom Charlesom Spencerjem FOTO: Profimedia