Brat princese Diane: Kot otrok sem bil spolno zlorabljen

Brat pokojne princese Diane je še eden tistih, ki se je odločil svojo življenjsko zgodbo predstaviti v knjigi. V njej je razkril, da je bil kot otrok spolno zlorabljen, in sicer v času, ko je bil v internatu. Earl Spencer je povedal, da ga je ena od uslužbenk v internatu, ki jo je opisal kot požrešno pedofilko, ponoči negovala, obenem pa njega in njegove vrstnike zlorabljala kar v njihovih posteljah v spalnici.

Brat pokojne princese Diane se je odločil za potezo, ki je zadnje čase zelo priljubljena – svoje spomine je spravil na papir in svojo življenjsko zgodbo predstavil v knjigi z naslovom A Very Private School. Earl Spencer je sicer v življenju izdal že kar nekaj knjig, a tokratna, ki prihaja po štirih letih od zadnje, razkriva spolno zlorabo, ki jo je doživel v otroštvu.

Earl Spencer je v svojih spominih razkril spolno zlorabo. FOTO: Profimedia icon-expand

"Kot otrok sem bil spolno zlorabljen v internatu v Maidwell Hallu v Northamptonshiru," je razkril v svoji knjigi, medicinsko sestro, ki je njega in še nekaj njegovih vrstnikov zlorabljala, pa označil za požrešno pedofilko. "Ponoči nas je negovala in nas zlorabljala kar v naših posteljah v spalnicah," je povedal za Mail on Sunday. "Nadzor te ženske nad hipnotiziranimi fanti je bil popoln, saj smo bili lačni ženske topline in smo obupano potrebovali njeno naklonjenost," je zapisal v knjigi.

Obenem je dejal, da se je zloraba začela, ko je bil star komaj 11 let. Danes 59-letni mlajši brat pokojne valižanske princese je med pisanjem svoje nove knjige raziskal tudi, kje je danes omenjena uslužbenka. Po njegovih besedah živi v tujini ali pa je celo pokojna. "Bila je mojstrica čustvene manipulacije. Učinek tega, kar mi je naredila, je bil globok in takojšen, v meni je prebudil osnovne želje, ki niso imele mesta pri tako mladem človeku," je med drugim zapisal. V knjigi je tudi ravnatelja Johna Porcha obtožil nasilja in dejal, da je ob tem doživljal spolni užitek.