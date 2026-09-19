Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Brat princese Diane s številnimi obtožbami zoper kralja Karla

London, 19. 09. 2026 11.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Charles Spencer

Grof Charles Spencer je v svoji novi knjigi spominov izrekel vrsto resnih obtožb na račun kralja Karla III. in britanske kraljeve družine, v katerih opisuje globoko nezadovoljstvo ob dogodkih po smrti svoje sestre, princese Diane.

Grof Charles Spencer, brat pokojne britanske princese Diane, je v knjigi spominov, ki bo izšla kmalu, kritičen do kraljeve družine. Med drugim kralja Karla III. obtožuje, da je po smrti princese Diane dejal, da "jo bomo kmalu pozabili". Svoje trditve je grof Spencer ponovil tudi v petkovem intervjuju za BBC in zatrdil, da so resnične. Buckinghamska palača se je na Spencerjeve trditve odzvala z izjavo, da lahko "bolečina ob izgubi brata ali sestre zamegli razum".

Grof Charles Spencer napisal knjigo spominov
Grof Charles Spencer napisal knjigo spominov
FOTO: Profimedia

V knjigi Labodji spev: Diana, moja sestra (Swan Song: Diana, My Sister), ki naj bi izšla prihodnji teden, grof Spencer med drugim opisuje domneven prepir o tem, ali naj bi za Dianinim pogrebnim sprevodom šla tudi njena sinova, princa William in Harry.

Spencer naj bi dejal, da si Diana tega ne bi želela, ob tem pa naj bi kralj Karel, takrat še princ Charles, popolnoma izgubil nadzor. "Spravil se je na mojo družino, na njihov občutek dolžnosti, da niso dovolj dobri, kar nekaj časa se je razburjal, ne vem, kako dolgo, ampak je trajalo kar nekaj časa, jaz pa sem samo poslušal," je dejal grof. Zdajšnji kralj naj bi se nato ustavil, grof Spencer pa je pomislil, da se bo zbral in dejal kaj bolj primernega. "Nato pa je rekel 'Kmalu jo bomo pozabili'," je dejal grof. V intervjuju za BBC, ki je izšel v petek, je grof dejal, da je o incidentu takoj povedal družini in prijateljem, ker se mu je povedano zdelo tako pošastno.

Grof Spencer v knjigi kralja Karla obtožuje tudi, da je zvenel vznesen, ko sta govorila po telefonu po prometni nesreči, v kateri je umrla princesa Diana. Trdi, da naj bi Karel zvenel, kot bi zadel na lotu. Po navedbah grofa naj bi se pokojna kraljica Elizabeta II. na prve novice o prometni nesreči odzvala razdraženo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ko podrobnosti nesreče še niso bile znane, naj bi namreč vprašala, kaj pa "spet počenja". Grof Spencer trdi tudi, da naj bi kraljica ponudila, da Diani ponovno podeli naziv "njena kraljeva visokost". Spencer naj bi ponudbo zavrnil, češ da je zelo prijazna, a da v njej ne vidi smisla, saj je Diana mrtva.

V še enem od odlomkov iz knjige je grof Spencer izrazil tudi skrb za Dianinega sina, takrat dvanajstletnega princa Harryja, saj naj bi po pogrebu opazil "pomanjkanje skrbi" zanj. "Namesto miru in skrbi so mu dovolili, da je izgubil nadzor," je dejal grof.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Grof Charles Spencer knjiga spominov Kralj Karel III. princesa Diana kraljeva družina

Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi potrdila, da sta posvojila sina

Zadovoljna.si Šokantna trditev kralja Charlesa po Dianini smrti: 'Kmalu jo bomo pozabili'
Moskisvet.com Brat princese Diane je bil v otroštvu spolno zlorabljen
24ur.com Brata princese Diane skrbi resnica v povezavi z okrevanjem Kate Middleton
24ur.com Zakon Charlesa in Diane se je končal po Harryjevem rojstvu: Želel si je hčer
24ur.com Meghan Markle naj ne bi bilo dovoljeno nositi nakita princese Diane
Zadovoljna.si Kralj Karel razburil svoji nečakinji in ju odrinil iz kraljeve družine
24ur.com Harry o obračunu z bratom: Prijel me je za ovratnik in me podrl na tla
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kylie Jenner postala mama pri 20 letih, zdaj priznava: "Nekaj sem zamudila"
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Kako prepoznamo soodvisnost v partnerskem odnosu?
Kako prepoznamo soodvisnost v partnerskem odnosu?
Te hrane otrokom nikoli ne pogrevajte
Te hrane otrokom nikoli ne pogrevajte
zadovoljna
Portal
Šokantna trditev kralja Charlesa po Dianini smrti: 'Kmalu jo bomo pozabili'
Po 40. letu jih potrebujemo bolj kot prej: tako beljakovine varujejo mišice, kosti in presnovo
Po 40. letu jih potrebujemo bolj kot prej: tako beljakovine varujejo mišice, kosti in presnovo
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, tehtnice zaupajo svojemu občutku
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, tehtnice zaupajo svojemu občutku
Mini krilo se vrača: tako ga bomo nosile to jesen
Mini krilo se vrača: tako ga bomo nosile to jesen
vizita
Portal
Bolje pojesti skuto kot kosmiče, če želite dlje ostati siti: pomembna je ena stvar
Zakaj se po 50. letu zbujamo prej? Strokovnjaki opozarjajo na eno pogosto navado
Zakaj se po 50. letu zbujamo prej? Strokovnjaki opozarjajo na eno pogosto navado
Jesenski tek: kako se obleči, dihati in trenirati v hladnejšem vremenu
Jesenski tek: kako se obleči, dihati in trenirati v hladnejšem vremenu
Preveč kislih kumaric lahko povzroči resne prebavne težave
Preveč kislih kumaric lahko povzroči resne prebavne težave
cekin
Portal
Prejemnica socialne pomoči odšla na koncert, oblasti pa sprožile preverjanje njenega premoženja
Za liter piva bodo plačali skoraj 16 evrov: cena na Oktoberfestu je eksplodirala
Za liter piva bodo plačali skoraj 16 evrov: cena na Oktoberfestu je eksplodirala
Zelo bogata država, a delavcev nima. Je to priložnost za vas?
Zelo bogata država, a delavcev nima. Je to priložnost za vas?
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
moskisvet
Portal
Preden je Titanik sploh izplul, je skrivnostno trčenje spremenilo njegovo usodo
Vsi so jo želeli, ona pa je skrivala, koga je ljubila
Vsi so jo želeli, ona pa je skrivala, koga je ljubila
Ali so novi dizli dražji za vzdrževanje kot starejši?
Ali so novi dizli dražji za vzdrževanje kot starejši?
Oglasi ne bodo več mogli financirati spleta
Oglasi ne bodo več mogli financirati spleta
dominvrt
Portal
Eva želela pokazati, kako kuha kavo, a so vsi gledali drugam
Nova vrsta divje mačke je več let živela kot hišni ljubljenček
Nova vrsta divje mačke je več let živela kot hišni ljubljenček
Stare kuhinjske krpe bodo kot nove: potrebujete le dve sestavini
Stare kuhinjske krpe bodo kot nove: potrebujete le dve sestavini
Želite cvetje tudi pozimi? Jeseni morate posaditi te priljubljene cvetlice
Želite cvetje tudi pozimi? Jeseni morate posaditi te priljubljene cvetlice
okusno
Portal
Poznate to staro sladico? V tej različici je še boljša
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Vikend izziv: poustvarite sladico iz MasterChefa
Vikend izziv: poustvarite sladico iz MasterChefa
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Trikotnik žalosti
Trikotnik žalosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961