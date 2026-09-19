Brat princese Diane s številnimi obtožbami zoper kralja Karla

Grof Charles Spencer , brat pokojne britanske princese Diane , je v knjigi spominov, ki bo izšla kmalu, kritičen do kraljeve družine. Med drugim kralja Karla III. obtožuje, da je po smrti princese Diane dejal, da "jo bomo kmalu pozabili" . Svoje trditve je grof Spencer ponovil tudi v petkovem intervjuju za BBC in zatrdil, da so resnične. Buckinghamska palača se je na Spencerjeve trditve odzvala z izjavo, da lahko "bolečina ob izgubi brata ali sestre zamegli razum".

V knjigi Labodji spev: Diana, moja sestra (Swan Song: Diana, My Sister), ki naj bi izšla prihodnji teden, grof Spencer med drugim opisuje domneven prepir o tem, ali naj bi za Dianinim pogrebnim sprevodom šla tudi njena sinova, princa William in Harry.

Spencer naj bi dejal, da si Diana tega ne bi želela, ob tem pa naj bi kralj Karel, takrat še princ Charles, popolnoma izgubil nadzor. "Spravil se je na mojo družino, na njihov občutek dolžnosti, da niso dovolj dobri, kar nekaj časa se je razburjal, ne vem, kako dolgo, ampak je trajalo kar nekaj časa, jaz pa sem samo poslušal," je dejal grof. Zdajšnji kralj naj bi se nato ustavil, grof Spencer pa je pomislil, da se bo zbral in dejal kaj bolj primernega. "Nato pa je rekel 'Kmalu jo bomo pozabili'," je dejal grof. V intervjuju za BBC, ki je izšel v petek, je grof dejal, da je o incidentu takoj povedal družini in prijateljem, ker se mu je povedano zdelo tako pošastno.

Grof Spencer v knjigi kralja Karla obtožuje tudi, da je zvenel vznesen, ko sta govorila po telefonu po prometni nesreči, v kateri je umrla princesa Diana. Trdi, da naj bi Karel zvenel, kot bi zadel na lotu. Po navedbah grofa naj bi se pokojna kraljica Elizabeta II. na prve novice o prometni nesreči odzvala razdraženo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ko podrobnosti nesreče še niso bile znane, naj bi namreč vprašala, kaj pa "spet počenja". Grof Spencer trdi tudi, da naj bi kraljica ponudila, da Diani ponovno podeli naziv "njena kraljeva visokost". Spencer naj bi ponudbo zavrnil, češ da je zelo prijazna, a da v njej ne vidi smisla, saj je Diana mrtva.

V še enem od odlomkov iz knjige je grof Spencer izrazil tudi skrb za Dianinega sina, takrat dvanajstletnega princa Harryja, saj naj bi po pogrebu opazil "pomanjkanje skrbi" zanj. "Namesto miru in skrbi so mu dovolili, da je izgubil nadzor," je dejal grof.