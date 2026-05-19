Brat princese Diane znova dahnil usodni 'da': poročil se je še četrtič

Charles Spencer , brat pokojne princese Diane , se je ponovno poročil. 61-letnik je minuli petek že četrtič obljubil večno zvestobo, tokrat na zasebni slovesnosti v Arizoni, 43-letni arheologinji in sovoditeljici podkasta Cat Jarman .

"Oba se počutiva izjemno srečna, da sva od sodelavcev prešla v prijateljstvo, nato pa v globoko ljubezen in povezanost," sta povedala v skupni izjavi za People in dodala: "Vsako obdobje najinega odnosa je spremljal smeh, poleg tega pa naju povezuje tudi skupna strast do življenja."

Mladoporočenca sta se prvič srečala, ko je Charles, avtor devetih knjig, prejel prošnjo, da napiše recenzijo uspešnice River Kings iz leta 2021, katere avtorica je njegova novopečena žena. Njun odnos se je nato postopoma razvijal. Pozneje sta skupaj sodelovala pri arheoloških izkopavanjih in vodila podkast, svojo zvezo pa sta javno potrdila oktobra 2024.

To je Spencerjev četrti zakon. Mlajši brat princese Diane je bil pred tem poročen z Victorio Lockwood, s Caroline Freud ter s Karen Spencer od leta 2011 pa vse do njune lanske ločitve. Nekdanji par ima skupaj 13-letno hčerko Charlotte Diano, Spencer pa ima iz prejšnjih zakonov še šest potomcev. Tudi Cat Jarman je bila predhodno poročena in ima z nekdanjim možem Tomom Jarmanom dva sinova.