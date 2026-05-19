Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Brat princese Diane znova dahnil usodni 'da': poročil se je še četrtič

Sedona, 19. 05. 2026 14.12 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Charles Spencer in Cat Jarman

Charles Spencer, brat pokojne princese Diane, je v Arizoni na zasebni slovesnosti dahnil usodni da. Njegova izbranka je 43-letna arheologinja in sovoditeljica Cat Jarman, s katero sta ljubezen pred dvema letoma razvila skozi skupne projekte in interese.

Charles Spencer, brat pokojne princese Diane, se je ponovno poročil. 61-letnik je minuli petek že četrtič obljubil večno zvestobo, tokrat na zasebni slovesnosti v Arizoni, 43-letni arheologinji in sovoditeljici podkasta Cat Jarman.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Oba se počutiva izjemno srečna, da sva od sodelavcev prešla v prijateljstvo, nato pa v globoko ljubezen in povezanost," sta povedala v skupni izjavi za People in dodala: "Vsako obdobje najinega odnosa je spremljal smeh, poleg tega pa naju povezuje tudi skupna strast do življenja."

Mladoporočenca sta se prvič srečala, ko je Charles, avtor devetih knjig, prejel prošnjo, da napiše recenzijo uspešnice River Kings iz leta 2021, katere avtorica je njegova novopečena žena. Njun odnos se je nato postopoma razvijal. Pozneje sta skupaj sodelovala pri arheoloških izkopavanjih in vodila podkast, svojo zvezo pa sta javno potrdila oktobra 2024.

To je Spencerjev četrti zakon. Mlajši brat princese Diane je bil pred tem poročen z Victorio Lockwood, s Caroline Freud ter s Karen Spencer od leta 2011 pa vse do njune lanske ločitve. Nekdanji par ima skupaj 13-letno hčerko Charlotte Diano, Spencer pa ima iz prejšnjih zakonov še šest potomcev. Tudi Cat Jarman je bila predhodno poročena in ima z nekdanjim možem Tomom Jarmanom dva sinova.

Charles Spencer princesa Diana poroka Cat Jarman

Avstralka na Evroviziji nosila opravo za 20 tisočakov

Hčerka Angeline Jolie in Brada Pitta opustila igralčev priimek

24ur.com Nečakinja pokojne princese Diane buri domišljijo tisočev sledilcev
24ur.com Nečakinja pokojne princese Diane razkrila, da je postala mati
Moskisvet.com Tako lepo nečakinjo ima pokojna princesa Diana
24ur.com Brat princese Diane se po 13 letih ločuje
Zadovoljna.si Ljubila ga je 60 let, zdaj se mora za vedno posloviti
Zadovoljna.si Njuna ljubezenska zgodba traja že 60 let
24ur.com Harry in Meghan zaradi težav nekaj mesecev živela v prijateljevi vili
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Lewandowski se poslavlja, deklice ne skrivajo žalosti
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
zadovoljna
Portal
To wellness centri skrivajo pred množicami
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže
'Kaj zdaj? Sta skupaj ali ne?' Je par obudil staro ljubezen?
'Kaj zdaj? Sta skupaj ali ne?' Je par obudil staro ljubezen?
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
vizita
Portal
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Zakaj pride do izgorelosti? Klinična psihologinja Ivna Bulić opozarja na skrite sprožilce
Zakaj pride do izgorelosti? Klinična psihologinja Ivna Bulić opozarja na skrite sprožilce
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
cekin
Portal
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
moskisvet
Portal
V kratki rdeči obleki pokazala popolno postavo
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Nekoč je polnila naslovnice, danes je povsem neprepoznavna
Nekoč je polnila naslovnice, danes je povsem neprepoznavna
dominvrt
Portal
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
okusno
Portal
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
voyo
Portal
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713