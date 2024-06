Brat princese Diane se po 13 letih ločuje

Charles Spencer , brat pokojne princese Diane , je sporočil, da se z ženo Karen Gordon ločujeta. Zakonca sta pred oltar stopila pred 13 leti, kot je razkril 60-letni grof, pa sta novico že sporočila njunemu osebju. "To je zelo žalostno. Sedaj se želim posvetiti predvsem sebi, svojim otrokom in vnukom, Karen pa želim v prihodnje vse srečo," je povedal v izjavi za Daily Mail .

Kot poroča Daily Mail , je zakon Charlesa in Karen razpadel, ko je grof pisal knjigo spominov, v njej pa je med drugim razkril, da je nedolžnost izgubil z 12. leti starosti s spolno delavko, med šolanjem v tujini pa je doživel travmaično izkušnjo spolne in fizične zlorabe. Spencer je zapisla, da ga je spolno zlorabila asistentka medicinske sestre, ko je bil star 11 let, žensko pa je opisal kot mojstrico manipulacije.

Prav zaradi obujanja teh spominov je moral poiskati terapevtsko pomoč, marca pa je v intervjuju za People dejal, da mu je žena v času, ko je pisal knjigo, stala ob strani. "Zanjo je bil to velik izziv, saj je njen mož štiri in pol leta doživljal intenzivno terapijo, zaradi zelo težavnega ozadja, ona pa je podpirala idejo, da to naredim. Zdi se mi, da je bila prepričana, da bom potem srečnejši in bolj zdrav. Hvaležen sem, da mi je stala ob strani v tem času, ki se zdaj zdi kot zelo pomembno obdobje," je takrat dejal.