Bratu ponudil denar, da bi prevzel krivdo za sporni posnetek

Ameriški zvezdnik R. Kelly je bil leta 2002 ovaden zaradi posnetka, na katerem naj bi imel spolni odnos s 14-letnico. Tožilstvo ga je obsodilo otroške pornografije, toda zvezdnik je že od samega začetka trdil, da na posnetku ni on. Ker dekle na posnetku ni prišlo na sodišče, je porota dosodila, da pevec ni kriv. Tožilstvo namreč ni moglo dokazati, da je imelo dekle manj kot 18 let.

V drugem dokumentarnem filmu o pevcu, ki je naslovljen Surviving R. Kelly Part II: The Reckoning, pa je o dotičnem obdobju spregovoril pevčev mlajši brat Carey Kelly, ki je dejal, da ga je slavni brat prosil, če prevzame krivdo oziroma tožilstvu reče, da je na spornem posnetku on. Za to mu je ponudil skoraj 45 tisoč evrov, poleg tega mu je želel podariti avto ter priskrbeti pogodbo za nov album, kajti tudi Carey je bil v glasbenih vodah. Kljub mikavni ponudbi ga je brat zavrnil: "Nimaš dovolj denarja, da bi rekel, da sem to jaz. Ker ni vredno prodati duše."

Oglasil se je tudi Jimmy Maynes, ki je delal pri založbi Jive Records. Dejal je, da je vedel za posnetek, toda varovati so morali svojo stranko oziroma niso vedeli, da je dekle dejansko mladoletno.