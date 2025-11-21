Svetli način
Brat Taylor Swift ljubezen išče na aplikacijah za zmenke

Los Angeles, 21. 11. 2025 16.15 | Posodobljeno pred eno minuto

Mlajši brat glasbene zvezdnice Taylor Swift naj bi ljubezen iskal na ekskluzivni aplikaciji za zmenke Raya, ki je namenjena predvsem znanim posameznikom. Na svojem profilu navaja zanimanje za zrezke, športe in emo glasbo. Austin Swift sicer ni sledil sestrinim stopinjam v glasbene vode. Namesto tega je postal igralec in producent.

33-letni Austin Swift, mlajši brat glasbene zvezdnice Taylor Swift, po poročanju tujih medijev ljubezen išče na aplikacijah za zmenke, natančneje, na aplikaciji Raya, kjer lahko posameznik profil ustvari le s predhodnim povabilom. Članstvo na aplikaciji je večinoma omejeno na znane osebnosti in vplivne posameznike iz raznih industrij.

FOTO: AP

Po besedah neimenovanega vira, ki je profil pevkinega brata opazil na aplikaciji, 33-letnik na svojem profilu navaja, da živi v Nashvillu, a da pogosto obiskuje Los Angeles in New York. Med interesi ima navedeno ljubezen do zrezkov, športov z loparjem, emo glasbe in naklonjenost do "sedenja in ležanja".

Austin Swift sicer ni sledil sestrinim stopinjam v glasbene vode. Namesto tega je postal igralec in producent. Med drugim je zaigral v trilerju I.T. in kriminalki Zakon noči, kot producent pa se je podpisal pod dokumentarni film svoje sestre Folklore: The Long Pond Sessions.

Taylor Swift Austin Swift ljubezen aplikacije
