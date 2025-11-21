Brat Taylor Swift ljubezen išče na aplikacijah za zmenke.

33-letni Austin Swift , mlajši brat glasbene zvezdnice Taylor Swift , po poročanju tujih medijev ljubezen išče na aplikacijah za zmenke, natančneje, na aplikaciji Raya, kjer lahko posameznik profil ustvari le s predhodnim povabilom. Članstvo na aplikaciji je večinoma omejeno na znane osebnosti in vplivne posameznike iz raznih industrij.

Po besedah neimenovanega vira, ki je profil pevkinega brata opazil na aplikaciji, 33-letnik na svojem profilu navaja, da živi v Nashvillu, a da pogosto obiskuje Los Angeles in New York. Med interesi ima navedeno ljubezen do zrezkov, športov z loparjem, emo glasbe in naklonjenost do "sedenja in ležanja".

Austin Swift sicer ni sledil sestrinim stopinjam v glasbene vode. Namesto tega je postal igralec in producent. Med drugim je zaigral v trilerju I.T. in kriminalki Zakon noči, kot producent pa se je podpisal pod dokumentarni film svoje sestre Folklore: The Long Pond Sessions.