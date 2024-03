Brata princese Diane skrbi resnica v povezavi z okrevanjem Kate Middleton

"Skrbi me, kaj se je zgodilo z resnico," je za BBC -jevo oddajo Sunday z voditeljico Lauro Kuenssberg povedal brat pokojne princese Diane Charles Spencer . 59-letni stric princa Williama se je tako navezal na zdravstveno stanje princese Chaterine , ki se že od božičnih praznikov ni pojavila v javnosti, vmes pa je prestala operacijo abdomna. 42-letnica je prav zaradi molka in fiaska s prirejeno fotografijo, ki jo je palača objavila na materinski dan, ki so ga v Združenem kraljestvu praznovali 10. marca, postala subjekt številnih teorij in govoric, ki se pojavljajo predvsem na družbenih omrežjih.

Spencer je sicer tolikšno pozornost in razne teorije zarote, ki se pojavljajo, primerjal s tisto, ko je umrla njegova sestra, princesa Diana. Nekdanja žena sedanjega kralja je bila stara le 36 let, ko je avgusta 1997 izgubila življenje v prometni nesreči v Parizu. Kot je že večkrat poudaril princ Harry, je njegova mati umrla zaradi uličnih fotografov, ki so avto, v katerem se je vozila, preganjali po mestu, voznik pa je izgubil nadzor nad vozilom.

"Menim, da je bilo takrat bolj nevarno. Če se ozrem nazaj v leto 1997 in na Dianino smrt, se mi okoliščine njene smrti zdijo tako šokantne, agencije, ki najemajo paparace, pa so se začele bolj spraševati o njihovem delu. Ne zaradi moralne presoje, temveč zato, ker se je javnosti vse skupaj zdelo nesprejemljivo," je še povedal Spencer.

Bosta Kate in William prekinila molk?

"Lahko si predstavljam, da bo princesa spregovorila o svojem zdravju," pa je pred dnevi Katino odsotnost za Sunday Times komentiral vir iz palače in dodal, da sta William in Kate odprta in odkrita do javnosti. "Če se bo odločila, da bo spregovorila, bo najverjetneje izbrala ta način," je še povedal in dodal, da bo to storila le, ko in če se bo sama tako odločila in bo na to pripravljena. "Pričakujem, da bo to storila po lastnem občutku in bo odločitev sprejela sama. Nihče ju ne bo priganjal," je prepričan vir blizu zakoncev.