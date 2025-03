Brata Tate sta se vrnila v Romunijo, kjer se bosta branila na sodišču

Razvpita brata Tate sta se vrnila v Romunijo, kjer bosta stopila pred sodnika in se branila obtožb, ki ju bremenijo tudi trgovine z ljudmi. Andrew in Tristan Tate vztrajno trdita, da sta nedolžna, v ponedeljek pa naj bi se, kot poroča BBC , zglasila na policijski postaji in prijavila svojo prisotnost v državi.

Brata, ki imata ameriško in britansko državljanstvo, sta konec meseca februarja, ko je romunsko sodišče umaknilo dveletno prepoved potovanj, odpotovala v ZDA. Novinarjem sta takrat dejala, da imata rada Romunijo in je ne bosta nikoli zapustila, a bosta šla na počitnice, ko in kdaj bosta tako čutila.

Brata zaradi posilstva in trgovine z ljudmi preiskujejo tudi v Veliki Britaniji. V ZDA se soočata z zasebno tožbo, v kateri ju neka ženska obtožuje napeljevanja v prostitucijo in obrekovanja, ker je dokaze proti njima posredovala romunski policiji. Vse njene trditve brata Tate zanikata.

38-letni Andrew Tate je samooklicani mizoginist, ki trdi, da je z objavami na družbenih omrežjih zaslužil več milijonov, čeprav so njegov račun prav zaradi sovražnih zapisov v minulih letih večkrat ukinili. Skupaj s 36-letnim bratom ga v Romuniji obtožujejo trgovine z ljudmi in organiziranja kriminalne združbe, ki je izkoriščala ženske v spolne namene. Starejši od bratov je obtožen tudi posilstva.

Romunsko tožilstvo je medtem sporočilo, da primer zoper brata še poteka in sta pod sodnim nadzorom, kar pomeni, da se morata redno javljati policiji. Ko sta pred skoraj mesecem dni zapustila državo, so se pojavile trditve, da je tožilstvo pokleknilo pod pritiskom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, a je ta trditve zanikal in dejal, da ne ve nič o tem, da so brata izpustili iz Romunije. Trditve sta zanikala tudi Andrew in Tristan. "Amerika ni izvajala nobenega pritiska, je samo zakon," je v izjavi dejal starejši.

Brata imata veliko sledilcev prav v Ameriki in sta priljubljena predvsem med določenimi ljudmi, ki so naklonjeni desnici. Februarja so nekatere domnevne Andrewove žrtve izrazile zaskrbljenost, ker naj bi nekateri državni uslužbenci zaprosili, da Romunija umakne njegovo prepoved potovanj. 38-letnik je bil v hišnem priporu v Romuniji vse od avgusta 2024, ko je tožilstvo začelo z drugo kriminalistično preiskavo zoper njega, njegovega mlajšega brata in še štiri druge ljudi. Vsi obtožbe zanikajo.