Brata Tate zapustila Romunijo in z zasebnim letalom odletela v ZDA

Brata Tate sta zgodaj zjutraj z zasebnim letalom zapustila Bukarešto in se odpravila proti ZDA, je poročal BBC. Andrewa in Tristana Tata so v Romuniji aretirali pred tremi leti, leta 2023 pa so ju tudi uradno obtožili. Brata od decembra 2023 nista smela zapustiti Romunije, prepoved pa so zdaj odpravili. Posebno tožilstvo DIICOT, ki preiskuje primer, je potrdilo, da še naprej preiskuje primer. Prošnjo bratov za preklic preiskave so namreč zavrnili, so pa odobrili njuno prošnjo za zapustitev Romunije. Po informacijah BBC naj bi se morala brata v Romunijo vrniti marca.