Bratje Jackson so hvaležni Justinu Timberlaku, ker se je opravičil sestri Janet

Tito , Marlon in Jackie Jackson , bratje pokojnega Michaela Jacksona , so v radijski oddaji izkazali hvaležnost za izrečene besede Justina Timberlaka, na katere so dolgo čakali. "Veliko je treba, da nekdo naredi ta korak, za kar se mu zahvaljujemo. Ampak mi želimo iti naprej, ker je bilo okoli tega veliko negativizma. Kot so včasih govorili – dokler govorijo o tebi, slabo ali dobro, si na očeh javnosti," je povedal 64-letni Marlon in dodal: "Zahvaljujemo se ti, Justin, ker si to naredil."

Justin Timberlake se je po številnih očitkih v javnosti lani po skoraj 20 letih Janet Jackson opravičil z zapisom na Insatgramu, v opravičilo pa je vključil tudi svojo bivšo puncoBritney Spears, ker se je po njunem razhodu vedel neprimerno. V objavi je 40-letni pevec zapisal: "Zelo mi je žal za trenutke v mojem življenju, ko so moja dejanja prispevala k problemu, ko sem govoril brez razmisleka in ko nisem spregovoril o zadevah, o katerih bi moral. Razumem, da mi je v teh in mnogih drugih trenutkih spodletelo, in s tem sem imel veliko koristi od sistema, ki odobrava mizoginijo in rasizem. Še posebej se želim opravičiti Britney Spears in Janet Jackson– vsaki posebej, ker ju imam rad, ker ju spoštujem kot ženski in ker vem, da mi je spodletelo."