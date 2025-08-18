Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tuja scena

Bratje Jonas v garderobi zahtevajo poseben zdrav prigrizek: 'To je nostalgično'

Los Angeles, 18. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

Joe Jonas je razkril, da imajo z bratoma posebne želje, kaj mora biti v njihovi garderobi pred koncertom.

Zvezdnice in zvezdniki imajo svoje muhe. Zgodbe o tem, kaj je zahtevala določena zvezda ali kako se je obnašala, pogosto polnijo naslovnice. Tokrat pa so skrivnost iz garderobe razkrili bratje Jonas - Joe, Nick in Kevin.

Jonas Brothers
Jonas Brothers FOTO: AP

Bratje so sprva zasloveli kot skupina, se kasneje razšli in šli vsak svojo pot, zdaj pa zopet pristali skupaj in izdali več uspešnic. Čeprav si garderob na turneji ne delijo, morajo vsi trije v svoji imeti ants on a log - gre za prigrizek, ki ga pripravimo tako, da na zeleno, presto ali banano namažemo arašidovo maslo, kremni sir ali drug namaz, čez pa posujemo rozine, borovnice, čokoladne koščke in podobno. 

"To je nostalgično," je dejal Joe, ki je priznal, da imajo v garderobah tudi manj zdrave stvari, kot so tekila in pivo, potrebujejo pa tudi "dobro opremo za kavo". Kevin po drugi strani poskrbi še za svoji hčerki. "Vedno imam stvari za celo družino, da jim jih lahko ponudim, če pridejo na koncert," je dejal in dodal, da ima v garderobi vedno humus in ploščo z zelenjavo.

joe jonas kevin jonas nick jonas
Naslednji članek

Valižanski princ in princesa se bosta po več letih preselila

SORODNI ČLANKI

Kevin Jonas: Po razpadu skupine sem skoraj bankrotiral

Jonas Brothers z objavo ob 20. obletnici delovanja prestrašili oboževalce

Jonas Brothers svoje oboževalce presenetili na kvizu o njihovem filmu

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089