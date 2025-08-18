Bratje Jonas v garderobi zahtevajo poseben zdrav prigrizek: 'To je nostalgično'

Zvezdnice in zvezdniki imajo svoje muhe. Zgodbe o tem, kaj je zahtevala določena zvezda ali kako se je obnašala, pogosto polnijo naslovnice. Tokrat pa so skrivnost iz garderobe razkrili bratje Jonas - Joe , Nick in Kevin .

Bratje so sprva zasloveli kot skupina, se kasneje razšli in šli vsak svojo pot, zdaj pa zopet pristali skupaj in izdali več uspešnic. Čeprav si garderob na turneji ne delijo, morajo vsi trije v svoji imeti ants on a log - gre za prigrizek, ki ga pripravimo tako, da na zeleno, presto ali banano namažemo arašidovo maslo, kremni sir ali drug namaz, čez pa posujemo rozine, borovnice, čokoladne koščke in podobno.

"To je nostalgično," je dejal Joe, ki je priznal, da imajo v garderobah tudi manj zdrave stvari, kot so tekila in pivo, potrebujejo pa tudi "dobro opremo za kavo". Kevin po drugi strani poskrbi še za svoji hčerki. "Vedno imam stvari za celo družino, da jim jih lahko ponudim, če pridejo na koncert," je dejal in dodal, da ima v garderobi vedno humus in ploščo z zelenjavo.