Tuja scena

Brazilka in Belgijka tekmici le na ledu, v življenju pa sopotnici

Milano, 15. 02. 2026 14.51 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
K.A.
skeleton

Čeprav nista osvojili medalje, sta slavili ljubezen. Tekmovalki v skeletonu sta tekmici le na ledu, v življenju pa sta sopotnici. Brazilka Nicole Silveira in Belgijka Kim Meylemans sta na praznik zaljubljencev obe napadali stopničke na zimskih olimpijskih igrah v Italiji, žal pa ni uspelo nobeni. A sta po zaključku tekme poskrbeli za trenutek, ki bo za vedno ostal zapisan v srcih oboževalcev.

Zimske olimpijske igre so tradicionalno prizorišče izjemnih športnih dosežkov in nepozabnih zgodb, a zmaga ni vedno v obliki zlate medalje okoli vratu. To sta v italijanski Cortini dokazali športnici, ki si v življenju ne delita le ljubezni do športa, temveč tudi ena do druge. Kim Meylemans in Nicole Silveira nista slavili medalje, temveč ljubezen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Belgijka in Brazilka sta tekmici na ledu, ko tekmujeta v skeletonu, v življenju pa sta sopotnici. Zvezdnici sta se tako včeraj borili za osvojitev olimpijske medalje, a uspelo ni nobeni. Kim, ki je sicer evropska prvakinja, na svetovnem prvenstvu pa je osvojila srebro in zato pričakovala visoko uvrstitev, je bila nekoliko razočarana, a se ji je uspelo uvrstiti le med prvih šest. Kot je dejala po tekmi, je ponosna, saj so jo premagale tekmice iz držav, ki imajo veliko boljše finančno zaledje, kot ga ima ona sama.

Nicole se je z 11. mestom zapisala v zgodovino kot najboljša brazilska tekmovalka v skeletonu. Že na otvoritveni slovesnosti ji je pripadla čast, da je nosila zastavo svoje države, bila pa je edina predstavnica LGBTQ+ skupnosti s tovrstno častjo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Športnici, ki sta se lani tudi poročili, sta po tekmi poskrbeli za čustven trenutek, ki je dokazal, da v življenju ne štejejo le športni uspehi. Brez sramu sta se objeli in poskrbeli za čustven trenutek, ki je lepo sovpadal tudi z dnevom zaljubljencev. V spominu gledalcev tako ne bosta ostali zapisani le zaradi tekmovanja, ampak tudi zaradi izjemnega sporočila o pogumu, pristnosti in ljubezni, ki presega vse prepreke in ustvarja dediščino za prihodnje generacije športnikov.

Razlagalnik

Skeleton je drsalni šport, ki ga izvajajo na ledeni stezi. Tekmovalci se spustijo po progi z obrazom navzdol na majhnem sankah, imenovanih 'skeleton', ki nimajo krmil ali zavor. Cilj je doseči najhitrejši čas spusta. Skeleton je eden najstarejših zimskih športov, ki je bil del prvih zimskih olimpijskih iger leta 1924 v Chamonixu.

Cortina d'Ampezzo, pogosto imenovana kar Cortina, je gorsko letovišče v severovzhodni Italiji, znano kot 'Kraljica Dolomitov'. Je ena najbolj prestižnih smučarskih destinacij v Italiji in je gostila zimske olimpijske igre leta 1956. Mesto je tudi večkrat gostilo svetovna prvenstva v alpskem smučanju in druge mednarodne zimske športne dogodke, zaradi česar ima bogato zgodovino in sloves v svetu zimskih športov.

LGBTQ+ je oznaka, ki predstavlja lezbične, gejevske, biseksualne, transspolne in kvir (queer) ali sprašujoče osebe. Črka 'Q' lahko pomeni tudi 'questioning' (sprašujoč), kar se nanaša na posameznike, ki raziskujejo svojo spolno ali rodno identiteto. Okrajšava se je razširila in pogosto vključuje tudi druge identitete, kot so interspolne, aseksualne in panseksualne osebe, s čimer se ustvari oznaka LGBTQIA+. LGBTQ+ skupnost se zavzema za enakost, sprejemanje in spoštovanje vseh spolnih usmerjenosti in rodnih identitet.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Kim Meylemans Nicole Silveira skeleton Olimpijske igre Cortina 2026 LGBTQ športniki šport in ljubezen brazilska športnica

