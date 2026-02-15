Brazilka in Belgijka tekmici le na ledu, v življenju pa sopotnici

Zimske olimpijske igre so tradicionalno prizorišče izjemnih športnih dosežkov in nepozabnih zgodb, a zmaga ni vedno v obliki zlate medalje okoli vratu. To sta v italijanski Cortini dokazali športnici, ki si v življenju ne delita le ljubezni do športa, temveč tudi ena do druge. Kim Meylemans in Nicole Silveira nista slavili medalje, temveč ljubezen.

Belgijka in Brazilka sta tekmici na ledu, ko tekmujeta v skeletonu, v življenju pa sta sopotnici. Zvezdnici sta se tako včeraj borili za osvojitev olimpijske medalje, a uspelo ni nobeni. Kim, ki je sicer evropska prvakinja, na svetovnem prvenstvu pa je osvojila srebro in zato pričakovala visoko uvrstitev, je bila nekoliko razočarana, a se ji je uspelo uvrstiti le med prvih šest. Kot je dejala po tekmi, je ponosna, saj so jo premagale tekmice iz držav, ki imajo veliko boljše finančno zaledje, kot ga ima ona sama.

Nicole se je z 11. mestom zapisala v zgodovino kot najboljša brazilska tekmovalka v skeletonu. Že na otvoritveni slovesnosti ji je pripadla čast, da je nosila zastavo svoje države, bila pa je edina predstavnica LGBTQ+ skupnosti s tovrstno častjo.