Brazilke 67 let nihče ni opazil, danes je uspešna manekenka

Kot je povedala za Guardian, Rose Saito prvih 67 let življenja nihče ni opazil. Vse se je spremenilo, ko so v domačem So Paulu do nje pristopili trije različni fotografi in predstavniki modnih agencij, vsi z enakim sporočilom – da bi morala postati model. Ko je dopolnila 68 let se je Rosa Saito opogumila in jih kontaktirala. "Ugotovila sem, da lahko v tej fazi svojega življenja še vedno nekaj dosežem zase. Vzgojila sem tri otroke in zdaj sem želela videti, kaj lahko naredim zase. Če ne zdaj, potem ne bi nikoli."

Takrat 68-letnico je ena od modnih agencij, ki jo je prvotno odkrila, takoj poslala na avdicije, ki so bile sprva zelo zahteven zalogaj. "Na moji prvi avdiciji so me prosili, naj se obnašam, kot da sem pravkar prišla domov iz nočnega kluba, a tega še nikoli nisem storila. Službe nisem dobila, vendar sem začela dojemati, da je manekenstvo vživljanje v lik in nastopanje. To je bil izziv, ki me je začel navduševati." Svojo prvo službo v svetu mode in lepote je Rosa dobila šele leto dni po prvi avdiciji.

"Zavrnitve so samo še bolj spodbudile željo po službi. V življenju sem se navajena soočati s težavami, zato so bili to majhni neuspehi v primerjavi z vsem drugim, kar sem preživela. Bila sem pripravljen nadaljevati," je dejala in tujemu mediju zaupala težko življenjsko zgodbo, vse od skrbi za bolno mamo do samohranilstva po moževi smrti.