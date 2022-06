Brazilska glasbenega legenda Gilberto Gil dopolnil 80 let.

Gilberto Gil se je rodil 26. junija 1942 v brazilskem mestu Salvador v zvezni državi Bahia. Glasbenik, ki je pisal tudi knjige, je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja med brazilsko vojaško diktaturo (1964-1985) skupaj s Caetanom Velosom ustvaril tropicalio kot nov glasbeni slog. Gre za mešanico priljubljene brazilske glasbe s pop in reggae elementi. Njegove številne pesmi so zaslovele tako v Braziliji kot drugih državah.

Gil velja za enega najboljših in najbolj priljubljenih brazilskih glasbenikov. V času brazilske diktature so Gila in Velosa zaradi kritičnih besedil aretirali in zaprli ter sta morala zapustiti državo. Več let sta živela v izgnanstvu v Londonu, kjer je Gil med drugim vplival na Jimija Hendrixa in Beatlese, preden sta se z Velosom leta 1974 vrnila v Brazilijo.

Ena od njegovih znanih pesmi je Aquele Abraco, ki govori o predelih, šolah sambe in osebnosti Ria de Janeira. Leta 2016 je ta pesem zadonela na otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger v Braziliji. Za legendarnega velja tudi Gilov nastop kot minister za kulturo skupaj s takratnim generalnim sekretarjem Združenih narodov Kofijem Annanom na Generalni skupščini ZN v New Yorku leta 2004, kjer je zapel Toda Menina Baiana. Gil je leta 2003 v času levičarskega brazilskega predsednika Lula da Silve postal prvi temnopolti brazilski minister in je ta položaj izkoristil za promocijo brazilske kulture.