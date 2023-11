Brazilska lepotica umrla po liposukciji, žaluje tudi pretreseni Neymar

Komaj 29-letno manekenko Luano Andrade so v bolnišnici razglasili za mrtvo nekaj ur po liposukciji kolena, saj je prišlo po posegu do zapleta, ki ga ni pričakoval nihče. Med žalujočimi je tudi nogometni igralec Neymar, dekletov dober prijatelj.

Luana Andrade, brazilska manekenka in vplivnica, je v bolnišnici v Sao Paulu umrla dan po liposukciji kolena. Poseg sta opravila zasebni zdravnik in anesteziologinja, ki ju je najela Luanina družina, a se je na koncu kljub temu zgodilo najhujše – prišlo je do nepričakovanega zapleta. Po dveh urah in pol je lepotici namreč zastalo srce.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Operacija je bila prekinjena, pacientka pa je prestala preiskave, ki so pokazale na močno trombozo," so sporočili iz bolnišnice. Liposukcija – s katero odstranijo odvečno podkožno maščevje – je poseg, pri katerem načeloma ne gre pričakovati hujših zapletov, a v primeru 29-letne Brazilke ni bilo tako. Za mrtvo je bila razglašena v torek okoli 5.30 zjutraj, kot vzrok smrti pa so navedli pljučno embolijo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Smrt Luane je pretresla tudi brazilskega nogometaša Neymarja, saj sta bila dobra prijatelja. Na svojem Instagramu je delil zapis le dan po tem, ko so tatovi vdrli v hišo njegovega dekleta in njene starše zadrževali kot talce. "Žalosten dan z dvema zelo slabima novicama. Prva je napad, ki ga je družina mojega dekleta preživela, hvala bogu so vsi v redu! Druga je smrt moje prijateljice. Moje sožalje vsej družini, naj Bog sprejme Luano z odprtimi rokami," je zapisal na Instagramu. Svojo žalost je s sledilci delil tudi Luanin fant Joao Hadad: "Uničen sem in živim svojo najhujšo nočno moro. Del mene je odšel."