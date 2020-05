Brazilska manekenka se je preizkusila kot frizerka

Ker so čez lužo številni frizerski saloni na Floridi zaradi pandemije zaprti, je Gisele Bündchen stvari vzela v svoje roke in hčerki uredila pričesko. Zvezdnica je v roke vzela škarje in mali Vivian oblikovala pričesko.

Slavna manekenka se je z možem Tomom Bradyjem, hčerko Vivian in 10-letnim sinom Benjaminom nedavno preselila v kraj Tampa na Floridi, potem ko je dvainštiridesetletni zvezdnik ameriškega nogometa Brady podpisal dveletno pogodbo z ekipo Tampa Bay Buccaneers.

Prejšnji mesec je v pogovoru zaVogue 39-letna brazilska manekenka dejala, da v karanteni preživlja kakovostni čas z družino: "Mislim, da je zdaj zelo pomemben čas, da se zazremo vase in razmislimo, kaj je najpomembnejše. Veliko razmišljam o svojem življenju; o tem, kako sem lahko najboljša različica sebe in z drugimi delim stvari, ki so mi pomagale ... vzamem si čas za meditacijo, vadbo, predihavam, ko začutim tesnobo in kakovostno preživljam čas s svojima otrokoma."