Brazilska misica po rutinski operaciji doživela srčni napad in umrla

V 28. letu starosti je zaradi možganske krvavitve in srčnega napada, ki ga je doživela po rutinski operaciji odstranjevanja mandljev, umrla brazilska misica Gleycy Correia. Tragično novico je za The Mirror potrdil družinski duhovnik Lidiane Alves Oliveira , ki je dejal: "Marca je odšla na operacijo odstranjevanja mandljev, po petih dneh od prihoda domov pa je imela krvavitve. Odšla je v bolnišnico Unimed, kjer je 4. aprila doživela zastoj srca. Od takrat naprej je bila v komi, brez nevroloških aktivnosti, danes pa je umrla."

Gleycyjina starša sta zahtevala obdukcijo, saj sumita, da je med rutinsko operacijo prišlo do zdravniške malomarnosti, kar je na družbenem omrežju zapisal družinski prijatelj in duhovnik Jak Abreau. Ob tem je družini izrazil sožalje in zapisal, da bo pokojna Gleycy izjemno pogrešana in neba ne bo več polepšala s svojim nasmehom.

Correia je že v otroštvu sodelovala v številnih lepotnih tekmovanjih, kasneje pa je delala kot manekenka in kozmetičarka. Leta 2018 je bila okronana za Miss United Continents Brazil.