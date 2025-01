Brazilski nogometaš se je poročil z nečakinjo svoje nekdanje žene

V zvezi z njeno teto je bil kar 12 let, z njo ima celo tri otroke, zdaj pa se je nekdanji nogometni reprezentant znova poročil s Camilo Angelo. Poročne zaobljube sta si prvič resda izmenjala že leta 2020, zdaj pa sta tudi cerkveno zapečatila svojo ljubezen. Hulku in Camili sta se v njunem razmerju rodila že dva otroka, številni pa so še vedno šokirani zaradi dejstva, da je nogometaš svojo nekdanjo ženo Iran zamenjal kar za njeno nečakinjo.

Givanildo Vieira de Souza oziroma Hulk in njegova draga Camila Angelo sta se tudi cerkveno poročila. Nekdanji nogometni reprezentant je svoji izbranki večno zvestobo civilno obljubil že leta 2020, zdaj pa sta svojo ljubezen potrdila še pred bogom.

Hulk se je cerkveno poročil s svojo novo izbranko. FOTO: Profimedia icon-expand

Čeprav se njuna ljubezenska zveza ne zdi nič nenavadnega, je resnica vseeno malo drugačna. Za nekatere je odločitev Brazilca za poroko celo zelo sporna, saj je bil pred zvezo s Camilo kar 12 let v zvezi z njeno teto Iran Angelo. Skupaj z njo ima tudi tri otroke, sinova Iana in Tiaga ter hčerko Alice. Njegovi trije otroci so torej bratranca in sestrična njegove nove žene.

Zvezdnik se na grde poglede in negodovanja ljudi več kot očitno ne misli ozirati, saj je v Camili našel ljubezen svojega življenja. "Pred Bogom in obljubami naše ljubezni se združiva v enem srcu in začneva najino skupno večnost," je zapisal na Instagramu ob poročnih fotografijah. Po poročanju portala G Show je poročni obred potekal v Hulkovem domačem kraju Campina Grande.

Hulk je nosil obleko vinske barve, do oltarja ga je pospremila mama. Camila se je do oltarja sprehodila z očetom, nosila pa je belo obleko s tančico oblikovalca Samuela Cirnanscka. Nogometaš je v cerkev vstopil ob zvoku Sabor de Mel Damaresa, Camila pa je izbrala Que Bom Voce Chegou Bruna Karla. Slovesnost je potekala v škofijski stolnici svete Marije, cerkev pa je bila prekrita z belimi vrtnicami. Poročna zabava je načrtovana za 7. januar v luksuznem letovišču v Joao Pessoi. Pri organizaciji dogodka sodeluje 500 strokovnjakov, med njimi kuharji, oblikovalci cvetja ter tonski in svetlobni tehniki.

Nad njuno zvezo vsekakor ni navdušena ena od sester zvezdnikove nekdanje žene. "Težko je prebroditi dan, ki razkriva, kako daleč lahko seže izdaja, ko pride od ljudi, od katerih jo najmanj pričakujemo. Če bi bila moja mama živa, sem prepričana, da ne bi mogla prenesti takšne pošasti. Videti, da vnukinja, ki je odraščala pod njeno streho, na tako okruten način izda lastno družino, bi bil nemogoč udarec," je zapisala Rayssa in dodala, da se je poroka zgodila ravno na obletnico materine smrti, kar se ji preprosto zdi nedopustno.