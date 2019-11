Brazilski predsednik Leonarda DiCapria okrivil za požare v Amazoniji

Jair Bolsonaro , brazilski predsednik, je igralca in naravovarstvenika Leonarda DiCapria obtožil, da je financiral namerno sežiganje amazonskega pragozda, poroča The Guardian. V petek je namreč dejal: "Ta Leonardo DiCaprio je v redu fant, kajne? Denar daje za sežig Amazonije." Igralec je namreč daroval več kot štiri milijone evrov, za zaščito biodiverzitete v amazonskem pragozdu.

Njegove obtožbe so povezane s torkovo kontroverzno aretacijo, ko so lokalni policisti aretirali štiri prostovoljne gasilce in jih brez dokazov obtožili podtikanja ognja, da bi spodbudili zbiranje sredstev mednarodne nevladne organizacije. Gasilci so bili zaradi širokega ogorčenja javnosti in izraženih dvomov v policijsko preiskovanje izpuščeni v četrtek.

V četrtek je tudi Bolsonarov sin Eduardo Bolsonaro na Twitterju zapisal, da je DiCaprio daroval dobrih 270 tisoč nevladni organizaciji, ki je v Amazoniji podtikala ogenj in Svetovni sklad za naravo obtožil, da so nevladni organizaciji plačali dobrih 15 tisoč evrov za slike gorečega gozda. Pri Svetovnem skladu za naravo so njegove navedbe zanikali. "Svetovni sklad za naravo zavrača vse napade na partnerje in laži, vključno z napadi na družbenih omrežjih, ki se tičejo fotografij in donacije Leonarda DiCapria," so zapisali v izjavi.

Bolsonaro, ki je predsednik postal januarja, je od takrat že večkrat izrazil svojo nastrojenost proti naravovarstvenim kampanjam, navladnim organizacijam in tujim voditeljem, ki so javno spregovorili v bran Amazonije in kritizirali njegov odnos do okolja. Za The Guardian je lani dejal: "Ta strahopetni posel nevladnih organizacij, kot je Svetovni sklad za naravo in mnogi drugi iz Anglije, ki vtikajo nosove v Brazilijo, bodo s tem prenehali! Ta neumnost se bo končala zdaj!