Bret Michaels hospitaliziran med turnejo zasedbe Poison

Bret Michaels , ki deluje v zasedbi Poison , je zaradi ''nepričakovanih zdravstvenih zapletov'' odpovedal koncert v Nashvillu. Po tem, ko je javnost dosegla novica o njegovi hospitalizaciji, se je glasbenik iskreno opravičil oboževalcem, ki so ostali brez nastopa priljubljene skupine. 59-letnik je nekaj besed spisal v objavi na Instagramu, privrženci pa so mu poslali dobre želje in mu zaželeli čimprejšnje okrevanje.

''Bil sem iskreno navdušen nad tem, da se bom povzpel na oder, vendar zaradi še neznanih zapletov in hospitalizacije, ki je sledila, to ni bilo mogoče,'' je pojasnil. Dodal je, da bo napel vse moči, da se čim prej vrne. Obiskovalce koncerta so ob odsotnosti skupine Poison zabavali Motley Crüe in Def Leppard. Ti so za odsotnost Michaelsa izvedeli pred obljubljenim nastopom, neposredno od drugih članov banda.

Michaels ni podal informacij o tem, koliko načrtov zasedbe je njegovo slabo zdravstveno stanje prekrižalo. Za zdaj ni jasno, ali bo s Poisoni nastopil na koncertih na Floridi in v Mississippiju.