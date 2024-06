Bret Michaels o življenju: Pokaži se in pretresi svet, kolikor lahko

Bret Michaels ve, da je bilo njegovo življenje sestavljeno iz nekaterih najvišjih vzponov, a tudi najnižjih padcev. Frontman skupine The Poison je prva tema nove serije biografij A&E , ki obravnava kariere in osebna življenja nekaterih največjih imen rock glasbe. V ekskluzivnem pogovoru za People pred premiero svoje epizode je 61-letnik povedal: "Moje življenje je pravi niz vrtnic in absolutnih trnov. To je moje vsakdanje življenje in kot sladkorni bolnik tipa 1 sem vedno imel takšno stališče, da ne bom žrtev. To je karta, ki sem jo dobil," je povedal o svojem življenju in dodal: "Rekel sem, da me to ne bo ustavilo. Ugotovil bom, kako lahko napredujem z glasbo in svojim življenjem."

Njegova slavna, desetletja dolga kariera se je začela v osemdesetih letih, ko je Poison prodrl na rock glasbeno sceno. Uspeli so z uspešnicami, kot so Every Rose Has Its Thorn, Talk Dirty to Me in Nothin' But a Good Time. V preteklih letih je oče dveh otrok, hčerk Raine in Jorje, dosegel številne dosežke na glasbenih lestvicah in prodal milijone plošč – tako s svojo skupino kot tudi kot solo izvajalec. Bil je celo uspešen v resničnostnih oddajah. Kljub temu se je skozi leta soočal s številnimi ovirami, vključno z dramo znotraj svoje rock skupine, pa tudi z nizom zdravstvenih težav, kot so zapleti s sladkorno boleznijo, skoraj smrtna možganska krvavitev in možganska kap.

Pevec, ki je trenutno na turneji Pardi-Gras 2.0, pravi, da želi, da gledalci "razumejo stisko" njegovega življenja, ko bodo gledali prihajajočo oddajo. "Soočanje s temi težavami, skupaj z zmagami, je zame pravo popotovanje v življenju. Z drugimi besedami, vsak ima svoje stiske, s katerimi se sooča," je pojasnil in dodal: "Samo pokaži se in pretresi svet, kolikor lahko."

Michaels je bil navdušen nad tem, da je A&E prišla do njega z idejo, da bi posnel epizodo serije, ki temelji na njegovem življenju in karieri, vendar je rekel, da ima eno posebno zahtevo, ki jo je treba izpolniti. "Vprašal sem jih, in to je bilo v več različnih pogovorih, 'Ali se boste globoko potopili v to? Ali gremo samo po površini?' Kajti tisto, po čemer hrepenijo tri generacije oboževalcev, je globok potop," je dejal in pojasnil: "Rekel sem: 'Če si se pripravljen globoko potopiti v moje življenje, skupaj s seksom, drogami, rokenrolom in norostjo ... potem sem nad tem zelo navdušen.'"

In čeprav zvezdnik nima načrtov, da bi si ogledal epizodo vnaprej, je v intervjuju še povedal: "Zelo verjamem, da je to dobro narejeno, ker je ne bom gledal, dokler uradno ne izide," je zaključil.