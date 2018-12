'Brexit bo udaril po glasbeni industriji'

Kot smo že poročali, so britanski glasbeniki ob novici o brexitu enoglasno dejali: ''To je resna norost!' V pismu odprtega tipa so razkrili, zakaj brexita ne podpirajo in zakaj smatrajo, da bo pustil trajne posledice na britanski glasbeni sceni. Pobudnik odprtega pisma, ki je bil že oktobra naslovljen na britansko premierko Thereso May, je bil Bob Geldof, irski kantavtor, tekstopisec in igralec, Gelfdofovemu mnenju pa so se pridružili mnogi britanski glasbeniki, med katerimi so tudi Annie Lennox, Paloma Faith, Billy Bragg, Damon Albarn (Gorillaz, Blur), Jarvis Cocker, Simon Rattle, Brian Eno, Ed Sheeran, Rita Ora in drugi. Velika Britanija se je z brexitom "odločila za kulturno ječo, ki jo je zgradila sama", so zapisali. Zanj zdaj zahtevajo alternativno rešitev na glasbenem področju.

Izhod iz carinske unije EU, enotnega trgovinskega območja in območja DDV, lahko po njihovem prepričanju škodi svobodnemu trgu ter negativno vpliva na prihodke od turnej. Skrbi jih tudi dostop do tujih trgov in ureditev avtorskih pravic. Poudarili so, da brexit predstavlja 'veliko grožnjo' britanski glasbeni industriji.

"Glasbena industrija prispeva dobrih pet milijard evrov britanskemu gospodarstvu, naši svetovno uspešni glasbeniki pa so prispevali dobrih 2,7 milijard evrov iz naslova izvoza, ki hitro raste v globalnem digitalnem glasbenem poslu," so izpostavili.