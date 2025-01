Brez doma ostal tudi zvezdnik serije To smo mi, ki pričakuje otroka

Uničujoči požari še vedno grozijo hišam na območju bogate soseske v Los Angelesu, kjer živijo tudi številni zvezdniki. Nekateri so se morali evakuirati že pred dnevi, tisti, ki so bili bolj oddaljeni od požarišč, pa s strahom pakirajo in se ozirajo proti bližajočemu se ognju, ki je že uničil domove v soseščini.

OGLAS

V Los Angelesu še vedno divjajo uničujoči požari, zaradi katerih so brez domov ostali tudi nekateri zvezdniki, ki živijo na tistem območju. Med tistimi, ki so se že odzvali na izgubo, je tudi igralec Milo Ventimiglia, ki je najbolj znan po seriji To smo mi, z nosečo ženo pa sta pred dnevi pobegnila pred ognjenim zublji, ki so popolnoma uničili njun dom.

Milo Ventimiglia je med zvezdniki, ki so v požaru izgubili dom. FOTO: Profimedia icon-expand

Ventimiglia, ki je imel hišo v Malibuju, ki je pogorela do tal, je v izjavi za CBS News dejal, da se spopada s težkimi občutki:"Razmišljati začneš o spominih in stanju hiše, nato pa se ozreš okoli in vidiš še hiše sosedov ter okolico, tvoje srce pa se preprosto zlomi. Ko se zaveš, da je to resnično stanje, doživiš šok."

47-letnik, ki z ženo Jarah Mariano pričakuje prvega otroka, je gorečo hišo opazoval preko varnostnih kamer."Na določeni točki sva preprosto ugasnila kamere. Kaj dobrega bi prineslo, da bi še naprej gledala? Nekako sva se sprijaznila z izgubo," je povedal s cmokom v grlu in solzami v očeh. Z ženo, ki naj bi rodila v teh dneh, sta pred odhodom na varno pobrala vse, kar sta lahko, a je otroška sobica z zibelko pogorela skupaj s hišo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Svoja domova sta izgubili tudi kantavtorica Jhee Aiko in mati pevke Beyonce, Tina Knowles. Aiko je novico sporočila na družbenem omrežju, dodala pa je, da je skupaj s svojima dvema otrokoma uspela pobegniti na varno."Našega doma ni več. Pogorel je skupaj z vsemi našimi stvarmi. Bog, bodi usmiljen. Hvaležna sem, da še imamo drug drugega. Začenjamo iz ničle. Moje srce je zlomljeno," je zapisala.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tina Knowles pa je delila video, ki ga je posnela na svojem domu v Malibuju."To sem gledala iz mojega majhnega stanovanja pred enim tednom, ko sem praznovala rojstni dan. Bilo je moje svetišče in moj najljubši kraj, sedaj pa ga ni več!" 71-letnica se je v izjavi zahvalila gasilcem za predanost in pogum, saj so rešili veliko življenj."Tako žalostna sem za ljudi, ki so izgubili pet družinskih članov. Moje najgloblje molitve so z vami. Ljudje, ki so izgubili domove in imetje, pa si lahko le predstavljam, kako se počutijo," je dodala. Pozneje je delila še grafiko z naštetimi dobrodelnimi organizacijami, na katere se lahko obrnejo vsi, ki potrebujejo pomoč, ljudi pa pozvala, naj donirajo sredstva za pomoči potrebne.

Brez doma je ostal tudi igralec Cary Elwes, ki je najbolj znan po filmih Princesa nevesta in Žaga, na družbenem omrežju pa je zapisal, da so kljub temu, da so izgubili dom, z družino hvaležni, da so preživeli ta uničujoč požar.

Uničujoči požari v Kaliforniji so uničili domove številnih zvezdnikov. FOTO: Profimedia icon-expand

Ognjeni zublji so uničili dom pevca skupine DIIV Zacharyja Cola Smitha, novico pa je sporočila prijateljica Lindsey Hartman, ki je zagnala kampanjo, v kateri zbirajo sredstva za njegovo družino."Dani je v šestem mesecu nosečnosti, zato je ta grozovit dogodek še bolj strašen. V hiši je bilo vse njihovo imetje, vključno s Colovo glasbeno opremo, družinskim avtomobilom, Royjevimi stvarmi in stvarmi za dojenčka," je zapisala in pozvala ljudi, naj jim pomagajo. Mnogi še bežijo Še vedno pa je veliko tistih, ki so v negotovosti in ne vedo, kam bo veter usmeril ogenj, zato se umikajo na varno. Med njimi je tudi Fuad Backović Deen, bosanski pevec, ki je pred leti na Evroviziji predstavljal svojo državo. Ta je s svojim fantom že zapustil Los Angeles, na družbenem omrežju pa je zapisal: "Živim v Hollywood Hillsu in na žalost smo morali zapustiti svoje domove, ne da bi imeli dovolj časa, da bi karkoli spakirali. Bil sem v vojni v rodnem Sarajevu in kot deček sem šel skozi ta pekel. Preprosto neverjetno je, kaj se dogaja s tako velikim in močnim mestom."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči