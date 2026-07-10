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'Brez opravičil': po kritikah na račun postave objavila fotografijo v kopalkah

Mediteran , 10. 07. 2026 14.07 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Kelly Osbourne

Med poletnim oddihom v Mediteranu je Kelly Osbourne na Instagramu delila fotografije v kopalkah. Z objavo se je jasno odzvala na val negativnih komentarjev, ki so se v zadnjih mesecih zgrnili na račun njenega videza in izgube telesne teže.

Kelly Osbourne, hčerka pokojnega Ozzyja Osbourna, se s sinčkom Sidneyjem mudi na počitnicah po Mediteranu. 41-letnica, ki je bila zaradi svoje izredno vitke postave v zadnjih mesecih tarča številnih kritik, je na Instagramu delila več fotografij v kopalkah in dala jasno vedeti, da živi življenje "brez opravičil".

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Za televizijsko zvezdnico je burno leto. Po boju z boleznijo je umrl njen znani oče, na katerega je bila zelo navezana, nato pa je utrpela tudi udarec na ljubezenskem področju. Marca je po medijih namreč zaokrožila vest, da naj bi s partnerjem prekinila zaroko.

V vrvežu dogajanja se je Osbourne na račun svojega videza spopadala s številnimi sovražnimi komentarji, na katere je odgovorila z besedami: "Posebna vrsta krutosti je škodovati nekomu, ki preživlja težke čase. Tepete me, ko sem na tleh, in dvomite v mojo bolečino. Delite moje trpljenje kot govorice in mi obračate hrbet, ko najbolj potrebujem podporo in ljubezen."

Zdi se, da so poletni meseci zvezdnici prinesli nekoliko več miru in brezskrbnega uživanja v lepotah Sredozemlja.

 

Razlagalnik

Ozzy Osbourne, rojen kot John Michael Osbourne, je svetovno znan britanski pevec, tekstopisec in televizijska osebnost. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je zaslovel kot glavni vokalist pionirske heavy metal skupine Black Sabbath. Zaradi svojega razgibanega življenjskega sloga in vpliva na razvoj rock glasbe si je prislužil vzdevek 'boter heavy metala'. Kasneje je postal ikona pop kulture tudi s svojo družinsko resničnostno oddajo 'The Osbournes', ki je ponudila vpogled v zasebno življenje njegove družine.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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