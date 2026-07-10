'Brez opravičil': po kritikah na račun postave objavila fotografijo v kopalkah

Kelly Osbourne , hčerka pokojnega Ozzyja Osbourna , se s sinčkom Sidneyjem mudi na počitnicah po Mediteranu. 41-letnica, ki je bila zaradi svoje izredno vitke postave v zadnjih mesecih tarča številnih kritik, je na Instagramu delila več fotografij v kopalkah in dala jasno vedeti, da živi življenje "brez opravičil".

Za televizijsko zvezdnico je burno leto. Po boju z boleznijo je umrl njen znani oče, na katerega je bila zelo navezana, nato pa je utrpela tudi udarec na ljubezenskem področju. Marca je po medijih namreč zaokrožila vest, da naj bi s partnerjem prekinila zaroko.

V vrvežu dogajanja se je Osbourne na račun svojega videza spopadala s številnimi sovražnimi komentarji, na katere je odgovorila z besedami: "Posebna vrsta krutosti je škodovati nekomu, ki preživlja težke čase. Tepete me, ko sem na tleh, in dvomite v mojo bolečino. Delite moje trpljenje kot govorice in mi obračate hrbet, ko najbolj potrebujem podporo in ljubezen."

Zdi se, da so poletni meseci zvezdnici prinesli nekoliko več miru in brezskrbnega uživanja v lepotah Sredozemlja.