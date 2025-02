Brez poročnega prstana: Jessica Alba prvič po razhodu na rdeči preprogi.

Spomnimo, igralka in filmski producent, ki sta pretekle božično-novoletne praznike še preživela skupaj, sta se po 17 letih zakona odločila za razhod. "Ponosna sem na to, kako sva v času 20 let, odkar sva par, zrasla, sedaj pa je čas, da zaživiva novo poglavje rasti in razvoja kot posameznika. Še naprej se bova spoštovala, ljubila in bova prijazna drug do drugega, saj ostajava družina," je v začetku leta sporočila Jessica Alba.

Starša 16-letne Honor, 13-letne Haven in sedemletnega Hayesa naj bi se po besedah neimenovanega vira kmalu tudi uradno ločila. "Najini otroci so prioriteta, v tem času pa prosiva za zasebnost," je še sporočila.