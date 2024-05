Brezdomec obtožen napada na igralca Steva Buscemija

V povezavi z napadom na igralca Steva Buscemija , ki je znan po filmu Fargo , je policija aretirala brezdomca. 66-letnika je v začetku meseca maja na eni od ulic New Yorka v obraz udaril brezdomec, zvezdnik pa je moral poiskati zdravniško pomoč. Kot je pozneje sporočil njegov tiskovni predstavnik, je imel Buscemi poškodovano levo oko, prejel pa je tudi nekaj modric.

50-letni brezdomec je bil obtožen napada druge stopnje na istem območju, kjer je bil napaden Buscemi. Policija je pred dnevi sporočila, da so identificirali napadalca in ga iščejo, igralčev tiskovni predstavnik pa je v izjavi po napadu dejal, da je bil 66-letnik še ena nedolžna tarča naključnega nasilnega dejanja v mestu.

Domnevni napad na igralca je bil že drugi v vrsti, saj je podobnega meseca marca doživel njegov soigralec iz serije Imperij pregrehe Michael Stuhlbarg. Tega je neznanec s kamnom udaril po vratu, med tem ko se je sprehajal po Centralnem parku. Igralec se je zapodil za napadalcem, ga ujel, policija pa ga je aretirala.

Buscemi, ki je v preteklosti prejel zlati globus in nagrado emmy, je znan tudi po nastopu v seriji Sopranovi in filmih Letalo prekletih in Fargo.