Brezskrbno sta uživala na koncertu, dokler ju ni ujela kamera

Priljubljena ameriška glasbena skupina Coldplay se je v sklopu turneje ustavila v Massachusettsu. Koncert si je, kot njihove mnoge druge, ogledala velika množica gledalcev in gledalk. Med njimi pa je bil tudi par, ki ni želel, da bi ju opazili skupaj. Kot je razbrati iz njunega odziva, si nista predstavljala, da ju bo ujela kamera in da bo njun sproščen večer postal viralen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ljudje so na družbenih omrežjih začeli nemudoma raziskovati, kdo je par, ki se ni želel pokazati pred kamero. Kot poročajo ameriški mediji, naj bi bil moški izvršni direktor tehnološkega podjetja Astronomer Andy Byron , ženska pa vodja kadrovske službe v istem podjetju Kristin Cabot .

Po dogodku se je na družbenih omrežjih zvrstilo na stotine memov. Med drugim je postalo viralno lažno opravičilo moškega. "Sem velik oboževalec Coldplayev. In to ne samo prvih dveh albumov. Všeč so mi tudi novejše pesmi," piše.

Razširile pa so se tudi šaljive, a lažne objave s strani glasbene skupine. "Od zdaj naprej uvajamo oddelke za občinstvo brez kamer za ljudi in njihove spremljevalce." Ena od uporabnic družbenega omrežja X pa je šaljivo zapisala, da bi se od moža ločila že samo, če bi si ogledal koncert Coldplayev.