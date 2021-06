Brian Austin Green in Sharna Burgess sta se zbližala s pomočjo ukrepov proti covidu

Novopečeni par Brian Austin Green in Sharna Burgess sta skupaj nastopila v avstralski oddaji Kyle & Jackie O Show . Svojo zvezo sta v javnosti priznala decembra, ko sta skupaj počitnikovala na Havajih, mesec po tem, ko sta Green in odtujena žena Megan Fox vložila zahtevek za ločitev.

"Vse se je začelo med pandemijo," je dejal 47-letni igralec. "Vse, tudi odnosi med ljudmi, so tako bili dosti bolj oprijemljivi. Pozitivna stvar pri nošenju obrazne maske je tudi ta, da so se ljudje bolj povezali med seboj. Čeprav je njihova nošnja neprijetna in jih nihče ne mara nositi. Veliko ljudi sem med tem časom znova pošteno pogledal v oči in se z njimi ponovno povezal," je povedal Green.

Spregovoril pa je tudi o začetkih zveze s 35-letno plesalko. "Za naju je bilo sedenje na kavi in druženje, koliko sva se ob ukrepih lahko, tisto pravo, da sva se lahko bolj povezala," Avstralka pa je dodala, da je pomagalo tudi to, da ju nihče ni priganjal, saj se je svet ustavil. Tudi njuna urnika nista bila tako zasedena, zato sta si lahko vzela čas in se bolj povezala.