Brian Austin Green in Sharna Burgess sta zaročena

"Rekel sem si, da je to popolna priložnost ter da tega ne bo pričakovala," je v svojem podkastu dejal igralec, medtem ko je plesalka razkrila podrobnosti posebnega trenutka. "Odšla sva v zgornje nadstropje in se napotila proti spalnici in dobila sem občutek, da bi to mogoče lahko bil tisti trenutek."

Pri zaroki so zvezdniku pomagali tudi trije izmed njegovih petih sinov, 10-letni Noah, 7-letni Journey in enoletni Zane. "Noah je držal Zana, Journey pa majhno rdečo Cartier škatlico," se je spominjala plesalka in razkrila, da je Journey škatlico predal očetu, ta pa jo je vprašal: "Ali bi prestanek življenja preživela z menoj?"

"Seveda sem rekla ja," je zaključila Sharna Burgess, ki je z zaročencem lani povila prvorojenca Zana. Spomnimo, Brian Austin Green ima poleg najmlajšega sina še štiri otroke. Z igralko Meghan Fox sta starša sinovom Noahu, Bodhiju in Journeyju, z nekdanjim dekletom Vanesso Marcil pa ima igralec še 21-letnega sina Kassiusa.