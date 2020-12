Brian Austin Green: Megan Fox mi nudi nenadomestljivo oporo

Brian Austin Green , igralec, ki smo ga lahko spremljali v priljubljeni seriji Beverly Hills , je v podkastu Ever After z Jaleelom Whitom povedal nekaj več o samem odnosu z nekdanjo soprogo Megan Fox . Dejal je, da mu je ob ločitvi pomagala dvigniti nivo samozavesti. Prav tako sta še vedno v dobrih odnosih in želita skupaj uspešno vzgajati otroke. Skupaj imata tri sinove osemletnega Noaha Shannona , šestletnega Bodhija Randoma in štiriletnega Journeyja Riverja .

47-letni zvezdnik je dejal, da mu družina vedno pomaga pri iskanju ravnovesja v življenju, kar je še posebej težko ob zapletenem hollywoodskem svetu. "Pri delu ne dobim občutka lastne vrednosti. Ne dobim tega, če sem na snemanju. Ljudje v filmskem svetu so nekaj posebnega," je v intervjuju povedal Brian in dodal:"To dobim šele, ko pridem domov in vidim ženo ter svoje otroke."

Igralec je še dodal, da na hollywoodska priznanja ne gleda kot na največji dosežek. Veliko več mu pomeni srečna družina in dobri partnerski odnosi. "Da sem obkrožen z družinskimi člani, je nekaj, kar mi največ pomeni. Ne pa filmske vloge, ki jih dobim, ali ljudje, s katerimi delam. To ni tako pomembno. Hollywood nisem jaz. To je nekaj, s čimer služim denar. To je moje delo."

Nekaj besed je povedal še o načinu vzgoje, ki ga prakticirata s 34-letnico."Z Megan sva imela odlično strategijo vzgoje najinih otrok. Razdelila sva si delo. Ko sva imela preveč poklicnih dolžnosti, pa je prevzel skrb za otroke tisti, ki ni imel toliko dela."