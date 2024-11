Brian Austin Green o koncu zakona z Megan Fox: Vse ji je šlo na živce

Zakoni in zveze se običajno ne končajo čez noč, da ni vse tako lepo in preprosto, pa nakazujejo malenkosti in spremembe v vedenju partnerjev, ki nakazujejo, da so se odnosi spremenili. Podobno je bilo tudi v skoraj desetletje dolgem zakonu igralcev Briana Austina Greena in Megan Fox, ki se je končal z ločitvijo leta 2021.

OGLAS

Nekdanji igralski par Brian Austin Green in Megan Fox je bil poročen skoraj 10 let, ko se je zakon končal. Čeprav sta ostala v dobrih odnosih tudi po ločitvi, je zvezdnik serije Beverly Hills, 90210 nedavno razkril, da so bile malenkosti tiste, ki so nakazovale, da v njuni dolgoletni zvezi škripa, ob tem pa dodal, da so njegovo nekdanjo ženo začele nervirati stvari, kot je bilo njegovo žvečenje hrane.

Brian Austin Green in Megan Fox sta bila poročena skoraj 10 let. FOTO: Profimedia icon-expand

51-letni igralec je nedavno gostoval v podkastu nekdanje soigralke Tori Spelling, kjer je razkril, da je pred razhodom z nekdanjo ženo opazil, da jo motijo malenkosti, ki je prej nikoli niso, med njimi pa je bil tudi način, kako žveči hrano. "Prišla je do točke, ko stvari zanjo niso bile več odlične, zato se mi zdi, da ji je vse šlo samo še na živce. Človeka potem že živcira način, na katerega partner premika noge, kako daje kruh v opekač in druge neumne stvari," je dejal Green. "Zame je bil to pokazatelj, da se odločiva in poiščeva pomoč terapevta ter skušava znova najti medsebojno povezavo ali pa naju bodo te stvari pogubile. Bodo najin konec. Saj je teh nato vedno več in se težave le še poglobijo," je bil iskren zvezdnik, Tori pa je dodala, da se tudi ona spominja, da se je Foxova pritoževala nad moževim žvečenjem hrane, ko se je ekipa serije, v kateri sta igrala, leta 2019 znova zbrala.

"Spomnim se, da sem razmišljala o tem, kako hudo je to lahko, saj ga vendar ljubi. Kaj jo v resnici moti?" je povedala Spellingova o nekdanjih zakoncih, ki sta se začela sestajati leta 2004, poročila pa sta se šest let pozneje. Zvezdnica Transformerjev je prošnjo za ločitev prvič vložila leta 2015, a sta se še pred razvezo znova povezala. Pet let pozneje sta se odločila, da je zanju najboljša ločitev, saj zakon ne deluje več. Skupaj imata tri sinove.