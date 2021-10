Brian Austin Green ob prvi obletnici zveze: Imam veliko srečo

Zvezdnik nekdaj priljubljene serije Beverly Hills 90210 Brian Austin Green in njegovo dekle, profesionalna plesalka Sharna Burgess, praznujeta prvo obletnico zveze. Zvezdnik je na družbenem omrežju Instagram s svojimi oboževalci delil fotografijo, na kateri se par sklanja k poljubu, ob njej pa je delil prisrčen zapis.

Brian Austin Green je že eno leto v zvezi s postavno plesalko Sharno Burgess, čeprav se je šele pred dnevi tudi uradno ločil od žene Megan Fox, s katero sta bila poročena deset let. Green je ob prvi obletnici na družbenem omrežju Instagram s svojimi oboževalci delil prisrčno objavo, ki jo je poklonil Sharni. "Eno leto me sprejemaš in ljubiš na način, kot me ni še nihče do zdaj," je zapisal 48-letnik. Burgessova mu je odgovorila s komentarjem: "Ljubim te, dragi. Naj bo še več takih let." Fotografija je bila posneta pred mesecem na razstavi Original Immersive Van Gogh Exhibit v Los Angelesu.

"S Sharno sva par že skoraj eno leto in najino razmere je kot iz pravljice. Ko sem z njo, pridejo na plan čustva, ki sva jih želela izraziti tudi med plesom," je pred kratkim dejal zvezdnik, ko sta s Sharno še sodelovala v šovu Zvezde plešejo. "V pretekih enajstih mesecih sem ji pokazal, kakšna oseba sem. Dopustila sva si popolno ranljivost in to je zame nekaj novega," pa je dejala 36-letna plesalka.

icon-expand Brian Austin Green in Sharna Burgess FOTO: Profimedia

Igralca in plesalko so začeli povezovati decembra 2020, ko sta se odpravila na prvo skupno potovanje. Nek vir je takrat razkril, da naj bi se par sestajal že več tednov. Burgessova je junija o njuni zvezi dejala: "Spoznala sva se v kavarni in se srečala na nekaj zmenkih, kmalu pa sva pristala skupaj v karanteni. Hvaležna sem za to izkušnjo, saj nama je omogočila, da sva nekaj časa preživela sama in to je bilo res čudovito."