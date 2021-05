Brian Austin Green objavil fotografijo svojih otrok v družbi srčne izbranke

''Dnevi za kopanje,'' je pospremil fotografijo, na kateri lahko vidimo 35-letno profesionalno plesalko in igralčeve tri sinove, 8-letnega Noaha , 7-letnega Bodhija in 4-letnega Journeya , ter zraven pripisal še simbol za ljubezen – srce. Kot lahko vidimo, so otroci zelo lepo sprejeli očetovo novo srčno izbranko, ki pa se z igralčevimi otroki odlično razume.

47-letni igralec ima sicer sinove z nekdanjo ženo Megan Fox, ki je srečo v ljubezni našla pri glasbeniku Machine Gun Kelly. Brian ima iz zveze z nekdanjo zaročenko Vanesso Marcil še 19-letnega sina Kassiusa.

Brian in Sharna sta se v razmerje spustila konec lanskega leta, 35-letna plesalka pa se je v nedavnem intervjuju razgovorila, da Brian in Megan odlično opravljata svoje delo kot ločena starša, o svojem partnerju pa je spregovorila v samih presežnikih: "Brian je čudovit oče in njegova žena, pardon, bivša žena, sta vzgojila tri čudovite otroke, ki so krasni, ljubeznivi, prijazni ter uvidevni. Oba sta opravila izvrstno delo.''