Brian Austin Green objavil redko fotografijo sinov

Brian Austin Green je 15. julija praznoval 47. rojstni dan. Osebni praznik je proslavil v krogu svojih najdražjih, vse najboljše so mu seveda zaželeli njegovi trije sinovi 7-letni Noah , 6-letni Bodhi in tri leta star Journey . Slavljenec je objavil fotografijo, na kateri prižiga svečke na rojstnodnevni torti, njegovi otroci pa ga pri tem pozorno opazujejo.

Spomnimo, da ima Brian tri sinove z nekdanjo ženo Meghan Fox, najstarejšega, 18-letnega Kassiusa pa iz razmerja z Vanesso Marcil.

Megan Fox in Brian Austin Green sta se uradno razšla maja, govorice o njunem razhodu pa so se pojavljale že dlje časa. Par je bil znan po svoji turbulentni zvezi, ki jo je večkrat prekinil. Brian, zvezdnik serije Beverly Hills 90210, je iskreno priznal, da je že dlje časa hrepenel po trenutkih zase: ''Ko sem bil zaradi dela odsoten in v drugih državah, sem ugotovil, da se počutim bolje in se imam raje, zato sem sprejel idejo, da je to nekaj, kar je vredno poskusiti."

Po razhodu slavnih zakoncev pa so že oba ujeli v družbi novih simpatij. 34-letna Megan je ljubezen našla pri 30-letnem glasbeniku, znanim pod umetniškim imenom Machine Gun Kelly,Briana pa so v zadnjih dneh opazili na zmenkih s Tino Louise. Ta je tudi komentirala Brianovo fotografijo z otroki in pod njo zapisala: "Uau. Čudovit trenutek. Vse najboljše."