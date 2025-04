Brian Austin Green okreva po vnetju slepiča

"Na koncu sem šel na urgenco in imel sem preluknjan slepič," je dejal in dodal: "Ni čisto počil, ampak skoraj." Najhujši zaplet vnetja slepiča je predrtje stene, perforacija, ki lahko povzroči zaplete, kot so okužba notranje sluznice trebuha, blokada v črevesju ali kopičenje gnoja.

Zvezdnik je povedal, da je zaradi bolečine obiskal več urgentnih centrov v bližini svojega doma, a jih je zapustil, ker so bili prepolni. Naposled je bil sprejet v eno od bolnišnic in bil močno zadovoljen z izkušnjo. "Bili so fantastični," je dejal v videu o zdravstvenih delavcih in dodal: "Takoj so me sprejeli, spravili so me naravnost na operacijo. Naknadna oskrba je bila fenomenalna. Povem vam, da je bila vsaka oseba, ki je bila tam, neverjetno prijazna, ljubeča, podpirali so me in mi pomagali čisto vsi."