Brian Austin Green prvič o simpatiji: Odlično nama gre

Minil je skoraj mesec dni, odkar so hollywoodskega igralca Briana Austina Greena in profesionalno plesalko šova Dancing with the StarsSharno Burgess paparaci ujeli v objektiv, ko sta se pojavila skupaj v javnosti. Zdaj je 47-letni igralec, ki se je lani razšel z dolgoletno partnerico Megan Fox, končno pripravljen govoriti o svojem ljubezenskem življenju.