Brian Austin Green še petič postal oče

Profesionalna plesalka Sharna Burgess in igralec Brian Austin Green sta se razveselila prvega skupnega otroka. Sina sta poimenovala Zane Walker Green , novico pa je 48-letnik delil na družbenem omrežju Instagram , kjer je delil še črno-belo fotografijo, na kateri dojenčkova dlan objema očetov palec.

Brian Austin Green in Sharna Burgess

Oba zvezdnika sta delila isto fotografijo, novopečena mamica, za katero je to prvi otrok, pa je ob njej pripisala: "Moje srce je odslej za vedno zunaj mojega telesa." Green ima iz zakona z igralko Megan Fox tri sinove, 5-letnega Journeyja Riverja , 8-letnega Bodhija Ransoma in 9-letnega Noaha Shannona . Iz razmerja z igralko Vanesso Marcil pa ima 20-letnega sina Kassiusa .

Preden se jim je pridružil Zane, je zvezdnik v pogovoru za People dejal, da se vsi njegovi sinovi že veselijo, da se jim bo pridružil še najmlajši član: "Vsak dan preverijo, kako se Sharna počuti, jo božajo po trebuščku in se pogovarjajo z njim. Odštevajo dneve do njegovega rojstva. Dojenček bo zagotovo sprejet v zelo toplo in domače okolje, kjer bo obdan z veliko ljubezni."