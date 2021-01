Brian Austin Green z izbranko na Havajih, kjer se je poročil z bivšo

Brian Austin Green, ki se je mnogim zasidral v spomin z vlogo Davida v legendarni seriji Beverly Hills 90210, je srečen v objemu nove izbranke, plesalke Sharne Burgess. Zaljubljenca že nekaj dni uživata na Havajih, nastanjena pa sta na isti lokaciji, kjer sta se Brian in njegova nekdanja žena Megan Fox poročila.

icon-expand Zaljubljenca Brian Austin Green in Sharna Burgess sta pobegnila na toplo. FOTO: Profimedia

Brian Austin Green je novo leto pričakal v dvoje. 47-letni igralec in 35-letna Sharna Burgess, profesionalna plesalka šova Dancing with the Stars, sta pred dnevi odpotovala na prvi skupni dopust, fotografi pa so ujeli, kako uživata na havajskih plažah. Sveže zaljubljena zvezdnika se nista pustila motiti in sta se na plaži prepustila čustvom, fotografom pa je uspelo ujeti tudi njune poljube. 47-letni igralec se je za trenutek prelevil v fotografa, saj je svojo drago na plaži fotografiral, za dober kader pa je šel celo na kolena.

icon-expand Za popolno fotografijo tudi na kolena. FOTO: Profimedia

"Nastanjena sta bila v resortu Four Seasons, kjer se je Brian poročil z Megan Fox. Na otoku sta zelo uživala," je povedal vir zaE! News. Vir je še navrgel, da sta se"izjemno zabavala v raju", glede na izbrano lokacijo pa je Brian dejal, da jo je želel peljati "na enega svojih najljubših krajev." "Veliko časa sta preživela ob bazenu in na plaži, kjer sta se poljubljala, objemala in se sprehajala, držeč se za roke," se je še razgovoril vir in dodal, da sta zaljubljenca večkrat skupaj gledala in dočakala sončni zahod in vzhod.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Spomnimo, da sta 47-letni igralec Brian Austin Green, ki je zaslovel v legendarni seriji Beverly Hills 90210, in 12 let mlajša Sharna Burgess, profesionalna plesalka šova Dancing with the Stars, pred tedni sprožila govorice, da sta par. Zvezdniški par so fotografi na božič ujeli na letališču v Los Angeles, ko sta se ravno odpravljala na pot.

icon-expand Zaljubljenca Brian Austin Green in Sharna Burgess uživata na Havajih. FOTO: Profimedia

Lani maja je 47-letni igralec potrdil, da sta se z Megan Fox razšla. Foxova je nato novembra vložila zahtevo za ločitev. Igralca sta starša treh sinov: 8-letnega Noaha, 6-letnega Bodhija in 4-letnega Journeyja. Z nekdanjo zaročenko Vanesso Marcilpa ima Green še 18-letnega Kassiusa. Medtem je Megan Fox po ločitvi že našla novo ljubezen, in sicer je srečna v objemu glasbenika Machine Gun Kellyja.