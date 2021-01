Brian Austin Green z novo izbranko: izdala ju je fotografija

Fotografijo z oddiha s podobnim razgledom je na svojem Instagramovem profilu delila tudi profesionalna plesalka Sharna Burgess, ki pa je zapisala naslednje:

"Prve počitnice po dolgem času, najboljše počitnice v življenju," ter zraven objavila še simbol srca. Nato pa dodala: "Pošiljam vam ljubezen. Ostanite na varnem in zdravi. 2021, gremo."

Spomnimo, da sta 47-letni igralec Brian Austin Green, ki je zaslovel v legendarni seriji Beverly Hills 90210, in 12 let mlajša Sharna Burgess, profesionalna plesalka šova Dancing with the Stars, pred dnevi sprožila govorice, da sta par. Zvezdniški par so fotografi na božič ujeli na letališču v Los Angeles, ko sta se ravno odpravljala na pot.