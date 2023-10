Brian Austin Green zaradi prehrane več let okreval po simptomih kapi

Igralec Brian Austin Green je nedavno spregovoril o zdravstvenih zapletih, s katerimi se je moral soočiti. 50-letnik je v podkast oddaji Cheryl Burke razkril, da so bile zdravstvene težave posledica zamenjave prehranjevalnih navad, ob tem pa razkril, da sta se z zaročenko Sharno Burgess spoznala v času, ko sta se oba trudila postati boljši osebi.

Brian Austin Green, ki se je pred kratkim zaročil z dolgoletnim dekletom, plesalko Sharno Burgess, je v podkast oddaji Cheryl Burke spregovoril o njunem odnosu in tudi o svojih zdravstvenih težavah, s katerimi se je moral soočiti. Kot je razkril, je okreval več let, saj noben zdravnik, ki ga je obiskal, sprva ni ugotovil vzroka težav, zdravstveni zapleti pa so se le stopnjevali in nadaljevali.

Brian Austin Green se je v preteklih letih zaradi načina prehranjevanja srečal z zdravstvenimi težavami.

"Ko sva se spoznala, je res trdo delala na sebi. Takrat je bila samska skoraj pet let," je povedal o sedanji zaročenki in dodal, da je sam v tistem času obiskoval terapevta, samski pa je bil dve leti. "Štiri leta in pol sem okreval od simptomov, podobnih kapi, ne da bi me sploh kdaj zadela kap, niti govoriti nisem mogel," je razkril Green, preden ga je Burkova vprašala o podrobnostih njegove diagnoze. Zvezdnik je povedal, da so mu zdravniki rekli, da ima vrtoglavico in ulcerozni kolitis, kombinacija teh dveh zdravstvenih zapletov pa ga je za tri mesece položila v posteljo. Dodal je, da nihče od specialistov, pri katerih je bil takrat, ni mogel ugotoviti, kaj je v ozadju njegovih bolezni. "Po vrtoglavici so se mi začeli dogajati nevrološki zapleti, kar je trajalo štiri leta in pol. Prišel sem do točke, ko sem vse zamešal, kot če bi bil star 90 let," je nadaljeval Green. "Nisem mogel govoriti, ne brati in ne pisati," je še dodal o zapletih, s katerimi se je soočal.

Burkova je vprašala, ali so imeli Greenovi simptomi kaj opraviti z nesrečo, v katero sta bila vpletena z nekdanjo ženo Megan Fox, pri čemer je spomnila na trčenje decembra 2014, v katerem je v njuno vozilo trčil pijan voznik. "Ne, izvor je bil povezan s prehrano," ji je odgovoril igralec in dodal: "Zahodna medicina vsega tega ni uspela diagnosticirati, tako da sem moral na koncu najti zdravnika, ki se veliko bolj ukvarja s kineziologijo in vzhodno medicino." Ko se je Green lahko povezal z novim zdravnikom, so mu povedali, da ima notranje vnetje zaradi glutena in vsakodnevne prehrane. Tudi stres je bil dejavnik za nastanek njegove bolezni. Dodal je, da kljub temu, da je bil vse življenje aktiven in je imel zdravnika, ki je bil eden najboljših nevrologov v državi, ki se je posvetoval s svojimi kolegi, opravil skoraj 200 krvnih preiskav in dve magnetni resonanci, je njegovega zdravstvenega delavca osupnilo, kaj bi lahko bil razlog zvezdnikovih težav.