Brian Clarke v spomin na prijateljico Lindo McCartney s serijo akvarelov makovih cvetov

Jedro razstave sestavlja več kot 500 akvarelov z upodobitvami makovih cvetov. Akvareli po pisanju spletnega portala Art Daily spominjajo na travnike v vzhodnem Sussexu, kjer sta umetnik in njegova dobra prijateljica Linda McCartney v 80. letih prejšnjega stoletja na obcestna polja odmetavala pakete s semeni. Kjer so padla, je vzniknil mak.

"Poskušal sem ujeti občutek, ki sva ga imela z Lindo ob vseh teh cvetovih, ki so zrasli iz niča, iz teh odvrženih paketkov semen. Ker gre za tako prosojen medij, me akvarel zelo spominja na slikana okna. In tako sem ob risbah dobil občutek, da gre v resnici za vitraje," je po pisanju spletnega portala povedal umetnik. Pri slikanju akvarelov je eksperimentiral z barvami, ki jim je dovolil, da so se naravno razlivale. Barvne ploskve tako s svojimi oblikami posnemajo rast in gibanje cvetja. Umetnik jih je poimenoval Večernice; beseda v krščanski liturgiji označuje večerno molitev.

Clarke je začel serijo ustvarjati leta 2019 v Sevilli in jo zaključil leta 2020 v Londonu po prvem britanskem popolnem zaprtju zaradi pandemije covida-19. Z živahnimi barvami, naslikanimi elementi, kot so črne ploskve, podobne podganam, in vključevanjem zanimivih elementov, kot so rabljene maske in časopisi, pripoveduje o močnih občutkih strahu, groze in izgube.

Razstavo spremlja ilustrirana monografija založbe HENI, v kateri so objavljene reprodukcije celotne serije Večernice, uvod je prispeval umetnostni zgodovinar Robert Storr. V sklopu sodelovanja med Galerijo Phillips in založbo HENI bodo dela iz serije naprodaj na spletni strani HENI Leviathan, in sicer 1. septembra zjutraj ter ves zadnji teden razstave.