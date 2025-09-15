Brian Cox na premiero prišel v kiltu, pokazal preveč in se pošalil

Škotski igralec Brian Cox, ki je navdušil v seriji Nasledstvo, je na premiero novega filma v Torontu prišel v tradicionalnem kiltu črne barve. 79-letni zvezdnik se je sprehodil po rdeči preprogi, po ogledu filma pa je sodeloval na okrogli mizi, kjer ga je nekdo iz publike opozoril, da je zbranim pokazal malo preveč. Cox namreč ni nosil spodnjega perila.

Znani škotski igralec Brian Cox se je na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu znašel v središču pozornosti, a tokrat ne le zaradi svojega novega filma. Med pogovorom z občinstvom, ki je sledil projekciji, je imel Cox manjšo nezgodo z oblačili – natančneje, s tradicionalnim škotskim kiltom, pod katerim ni nosil spodnjega perila.

Brian Cox pod kiltom ni nosil spodnjega perila. FOTO: Profimedia icon-expand

Do incidenta je prišlo med projekcijo njegovega režiserskega prvenca Glenrothan. Po poročanju The Hollywood Reporterja je oboževalec v prvi vrsti igralca opozoril, da je občinstvu pomotoma pokazal več, kot je nameraval.

79-letnik je situacijo takoj spremenil v šalo. "Je tako hudo?" je vprašal člana občinstva in nato dodal: "Ali tako dobro?", kar je nasmejalo zbrane v dvorani. Pojasnil je tudi svojo filozofijo glede nošenja kilta. "Kilt je treba nositi na pravi način. Zasnovan je tako, da se v njem počutite udobno in svobodno. In to je čudovita svoboda," je dejal Cox, preden je prekrižal noge.

'Kriv je producent'

Ironično je, da je igralec tik pred nezgodo govoril o filmskih ustvarjalcih, ki so si želeli le 'pokriti svoje zadnjice ... ali pa tudi ne'. Ko se je zavedal, kaj je rekel, je dodal: "Kakšna nesrečna fraza. Res mi je žal za to. Nikoli si nisem mislil, da bom v takšnem položaju." Kasneje se je šali pridružila tudi množica, ki mu je vsakič, ko je obstajala nevarnost, da se prizor ponovi, vpila: "Tvoje noge! Tvoje noge!"

Brian Cox je pred občinstvom pokazal malce preveč. FOTO: Profimedia icon-expand