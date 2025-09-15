Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Brian Cox na premiero prišel v kiltu, pokazal preveč in se pošalil

Toronto, 15. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Škotski igralec Brian Cox, ki je navdušil v seriji Nasledstvo, je na premiero novega filma v Torontu prišel v tradicionalnem kiltu črne barve. 79-letni zvezdnik se je sprehodil po rdeči preprogi, po ogledu filma pa je sodeloval na okrogli mizi, kjer ga je nekdo iz publike opozoril, da je zbranim pokazal malo preveč. Cox namreč ni nosil spodnjega perila.

Znani škotski igralec Brian Cox se je na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu znašel v središču pozornosti, a tokrat ne le zaradi svojega novega filma. Med pogovorom z občinstvom, ki je sledil projekciji, je imel Cox manjšo nezgodo z oblačili – natančneje, s tradicionalnim škotskim kiltom, pod katerim ni nosil spodnjega perila.

Brian Cox pod kiltom ni nosil spodnjega perila.
Brian Cox pod kiltom ni nosil spodnjega perila. FOTO: Profimedia

Do incidenta je prišlo med projekcijo njegovega režiserskega prvenca Glenrothan. Po poročanju The Hollywood Reporterja je oboževalec v prvi vrsti igralca opozoril, da je občinstvu pomotoma pokazal več, kot je nameraval.

Preberi še Brian Cox o kulturi črtanja: V tem je veliko dvoličnosti

79-letnik je situacijo takoj spremenil v šalo. "Je tako hudo?" je vprašal člana občinstva in nato dodal: "Ali tako dobro?", kar je nasmejalo zbrane v dvorani. Pojasnil je tudi svojo filozofijo glede nošenja kilta. "Kilt je treba nositi na pravi način. Zasnovan je tako, da se v njem počutite udobno in svobodno. In to je čudovita svoboda," je dejal Cox, preden je prekrižal noge.

'Kriv je producent'

Ironično je, da je igralec tik pred nezgodo govoril o filmskih ustvarjalcih, ki so si želeli le 'pokriti svoje zadnjice ... ali pa tudi ne'. Ko se je zavedal, kaj je rekel, je dodal: "Kakšna nesrečna fraza. Res mi je žal za to. Nikoli si nisem mislil, da bom v takšnem položaju." Kasneje se je šali pridružila tudi množica, ki mu je vsakič, ko je obstajala nevarnost, da se prizor ponovi, vpila: "Tvoje noge! Tvoje noge!"

Brian Cox je pred občinstvom pokazal malce preveč.
Brian Cox je pred občinstvom pokazal malce preveč. FOTO: Profimedia

"Čigava ideja je bila, da nosim ta preklet kilt? Zagotovo ni bila moja. Bila je producentova. Navsezadnje te vedno poskušajo nategniti. Včasih so lahko tako maščevalni," se je pošalil Cox in omenil producenta Neila Zeigerja, ki je prav tako sedel v prvi vrsti v kiltu. "Verjetno nosiš spodnje perilo," je Cox rekel 75-letnemu producentu, ki je v znak strinjanja prikimal.

brian cox igralec kilt nezgoda premiera
Naslednji članek

Pevca skupine Mötley Crüe v spanju zadela kap: Učil sem se hoditi

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256