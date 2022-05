Brian Cox o kulturi črtanja: "V tem je veliko dvoličnosti."

Igralec je nato stopil v bran pisateljici J. K. Rowling, ki je zaradi svojih tvitov o transspolnih osebah dvignila veliko prahu, saj so jih pripadniki LGBTQ+ skupnosti označili za transfobne. "Menim, da je šlo pri tem za nekaj zelo nepravičnega. To sem čutil," je dejal in dodal, da se to dogaja znova in znova. "Ne gre zgolj za ljudi, ki so odpisani, ampak tudi za njihove družine – otroke in starše," je dejal v oddaji Necenzurirano, ki jo je kontroverzni voditelj ustvaril z namenom, da ustavi kulturo črtanja.